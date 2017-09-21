В администрации Кремля не подтвердили отставку Шанцева

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Шанцев якобы уходит в отставку. По сведениям издания, это было окончательно решено на встрече главы области с руководством администрации президента. Источник в региональном правительстве сообщил РИА Новости в четверг, что Шанцев работает в обычном режиме, а сообщения СМИ о его возможной отставке никак не отразились на работе регионального правительства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь не стал комментировать сообщения об уходе губернатора, отметив, что если кадровые решения будут, то о них сообщат.