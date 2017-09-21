В администрации Кремля не подтвердили отставку Шанцева
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В администрации Кремля не подтверждают появившиеся в СМИ сообщения о планируемой отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В администрации Кремля не подтверждают появившиеся в СМИ сообщения о планируемой отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Шанцев якобы уходит в отставку. По сведениям издания, это было окончательно решено на встрече главы области с руководством администрации президента. Источник в региональном правительстве сообщил РИА Новости в четверг, что Шанцев работает в обычном режиме, а сообщения СМИ о его возможной отставке никак не отразились на работе регионального правительства.
«Мы не подтверждаем эти сообщения», — сказал РИА Новости источник в администрации президента.