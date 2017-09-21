Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побег в Крым: украинские моряки выбирают Россию - СМИ
Свекла оказалась суперфудом
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Кудрявцева показала милые фото с мужем в его праздник - СМИ
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
14:56 (мск), источник: РИА Новости

В администрации Кремля не подтвердили отставку Шанцева

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В администрации Кремля не подтверждают появившиеся в СМИ сообщения о планируемой отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева.

Источник: РИА Новости

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Шанцев якобы уходит в отставку. По сведениям издания, это было окончательно решено на встрече главы области с руководством администрации президента. Источник в региональном правительстве сообщил РИА Новости в четверг, что Шанцев работает в обычном режиме, а сообщения СМИ о его возможной отставке никак не отразились на работе регионального правительства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь не стал комментировать сообщения об уходе губернатора, отметив, что если кадровые решения будут, то о них сообщат.

«Мы не подтверждаем эти сообщения», — сказал РИА Новости источник в администрации президента.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Почему Пенс и Порошенко ушли с выступления Лаврова в ООН
Эксперт: в Сирии произошли некоторые 'странные вещи'
Банк России объявил о санации Бинбанка
В МВД подтвердили задержание лидера «Христианского государства»
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Ураган «Мария» лишил электричества всех жителей Пуэрто-Рико
Огонь охватил весь фасад отеля в центре Ростова-на-Дону
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь