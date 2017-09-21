Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Свекла оказалась суперфудом
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
14:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирской области увеличат штрафы за нарушение правил благоустройства

НОВОСИБИРСК, 21 сентября, ФедералПресс. В Новосибирской области в два раза увеличатся штрафы за нарушения правил благоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания региона.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал комитету по государственной политике, что в связи с тем, что в регионе реализуется программа по формированию городской среды, из федерального бюджета выделено 700 миллионов рублей.

«Согласно постановлению правительства одним из условий предоставления федеральных субсидий является принятие закона субъекта РФ об ответственности за нарушение правил благоустройства», — отметил Архипов.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов в зависимости от вида нарушения. Так если раньше физические лица платили от 1 до 4 тысяч рублей, то теперь придется заплатить 2 — 5 тысяч. Для должностных лиц штраф увеличится с 4 — 10 тысяч рублей до 10 — 20 тысяч. Нарушения юридических лиц обойдутся в 20 — 30 тысяч рублей вместо 10 — 20.

Архипов отметил, что за основу взяты похожие законопроекты других регионов страны, и из этих данных выведен средний уровень. Для граждан увеличение штрафа будет незначительно. Целесообразность ужесточения ответственности он объяснил еще и тем, что за год в области выявляется в среднем 9,5 тысяч случаев нарушения правил благоустройства.

Комитет принял решение о внесении изменений в региональное административное законодательство.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Москалькова: три человека из списка СМИ погибли в Грозном
Банк России объявил о санации Бинбанка
В МВД подтвердили задержание лидера «Христианского государства»
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Ураган «Мария» лишил электричества всех жителей Пуэрто-Рико
Огонь охватил весь фасад отеля в центре Ростова-на-Дону
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
«Ночных волков» лишают земли
Названы российские города с самым грязным воздухом
Петербургских должников накажут холодными батареями
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь