В Новосибирской области увеличат штрафы за нарушение правил благоустройства
НОВОСИБИРСК, 21 сентября, ФедералПресс. В Новосибирской области в два раза увеличатся штрафы за нарушения правил благоустройства. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 21 сентября, ФедералПресс. В Новосибирской области в два раза увеличатся штрафы за нарушения правил благоустройства. Об этом рассказали в
Заместитель министра
«Согласно постановлению правительства одним из условий предоставления федеральных субсидий является принятие закона субъекта РФ об ответственности за нарушение правил благоустройства», — отметил Архипов.
Законопроект предусматривает увеличение штрафов в зависимости от вида нарушения. Так если раньше физические лица платили от 1 до 4 тысяч рублей, то теперь придется заплатить 2 — 5 тысяч. Для должностных лиц штраф увеличится с 4 — 10 тысяч рублей до 10 — 20 тысяч. Нарушения юридических лиц обойдутся в 20 — 30 тысяч рублей вместо 10 — 20.
Архипов отметил, что за основу взяты похожие законопроекты других регионов страны, и из этих данных выведен средний уровень. Для граждан увеличение штрафа будет незначительно. Целесообразность ужесточения ответственности он объяснил еще и тем, что за год в области выявляется в среднем 9,5 тысяч случаев нарушения правил благоустройства.
Комитет принял решение о внесении изменений в региональное административное законодательство.