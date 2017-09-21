В Новосибирской области увеличат штрафы за нарушение правил благоустройства

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал комитету по государственной политике, что в связи с тем, что в регионе реализуется программа по формированию городской среды, из федерального бюджета выделено 700 миллионов рублей.

«Согласно постановлению правительства одним из условий предоставления федеральных субсидий является принятие закона субъекта РФ об ответственности за нарушение правил благоустройства», — отметил Архипов.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов в зависимости от вида нарушения. Так если раньше физические лица платили от 1 до 4 тысяч рублей, то теперь придется заплатить 2 — 5 тысяч. Для должностных лиц штраф увеличится с 4 — 10 тысяч рублей до 10 — 20 тысяч. Нарушения юридических лиц обойдутся в 20 — 30 тысяч рублей вместо 10 — 20.

Архипов отметил, что за основу взяты похожие законопроекты других регионов страны, и из этих данных выведен средний уровень. Для граждан увеличение штрафа будет незначительно. Целесообразность ужесточения ответственности он объяснил еще и тем, что за год в области выявляется в среднем 9,5 тысяч случаев нарушения правил благоустройства.