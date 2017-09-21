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14:12 (мск), источник: СуперОмск

Омский губернатор по сети следит за тем, как строится парк «Россия — моя история»

Виктор Назаров посетил музейную площадку в экспоцентре.

В областном экспоцентре в ноябре откроется исторический парк «Россия — моя история». Сегодня, 21 сентября, губернатор Омской области Виктор Назаров проверил ход строительных работ. На площадке установлены три веб-камеры, которые транслируют изображение на компьютер главы региона. За тем, как идет строительство, Назаров может наблюдать в режиме реального времени.

«Проект “Россия — моя История” считаю очень важным и значимым проектом для нашего региона. Это будет современный модульный комплекс с новейшим оборудованием, меняющейся тематикой выставок, охватывающих все этапы истории России, начиная с династии Рюриковичей и до наших дней», — заявил Виктор Назаров.

Глава региона выразил уверенность, что новый парк станет точкой притяжения для детей и молодежи. Уже сейчас идет формирование списка экскурсий в мультимедийный парк для детей из сельских районов. В правительстве Омской области отмечают, что график строительных работ на объекте выдерживается и парк откроется в срок.

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