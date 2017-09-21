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15:47 (мск), источник: Ежедневник.by

Кадыров впервые посетит Беларусь с большой делегацией

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров впервые посетит Беларусь 25 сентября.

Источник: Ежедневник.by

Напомним, что ранее уже планировался визит в Беларуси большой чеченской делегации во главе с Рамзаном Кадыровым, но он был по неизвестным причинам отменен. Поэтому нынешний визит Кадырова в Беларусь будет первым.

Планируется, что в ходе визита РАмзан Кадыров встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также с другими руководителями государства. На встречах прежне всего будут обсуждаться экономические аспекты сотрудничества Чеченской Республики и Беларуси.

Как заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, речь пойдет о поставках в Чеченскую Республику грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции белорусского производства. Также будет обсуждена возможность участия белорусских строителей в возведении жилых и промышленных объектов в Чечне.

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