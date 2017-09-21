Кадыров впервые посетит Беларусь с большой делегацией
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров впервые посетит Беларусь 25 сентября.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров впервые посетит Беларусь 25 сентября.
Напомним, что ранее уже планировался визит в Беларуси большой чеченской делегации во главе с Рамзаном Кадыровым, но он был по неизвестным причинам отменен. Поэтому нынешний визит Кадырова в Беларусь будет первым.
Планируется, что в ходе визита РАмзан Кадыров встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также с другими руководителями государства. На встречах прежне всего будут обсуждаться экономические аспекты сотрудничества Чеченской Республики и Беларуси.
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