Кадыров впервые посетит Беларусь с большой делегацией

Источник: Ежедневник.by

Напомним, что ранее уже планировался визит в Беларуси большой чеченской делегации во главе с Рамзаном Кадыровым, но он был по неизвестным причинам отменен. Поэтому нынешний визит Кадырова в Беларусь будет первым.

Планируется, что в ходе визита РАмзан Кадыров встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также с другими руководителями государства. На встречах прежне всего будут обсуждаться экономические аспекты сотрудничества Чеченской Республики и Беларуси.