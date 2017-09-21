Губернатор Воронежской области поручил разработать план развития туристских маршрутов

Источник: РИА "Воронеж"

Возможности Воронежской области в сфере туризма используются не в полном объеме, заявил губернатор Алексей Гордеев на совещании в правительстве в четверг, 21 сентября. По его мнению, в регионе наравне с опережающим развитием гостиничной инфраструктуры сильно отстает сеть туристских маршрутов и объектов для посещения.

Такая проблема существует как в городском округе, так и в муниципалитетах. Глава региона поручил составить первоочередной план действий развития сети маршрутов, чтобы затем приступить к его практическому применению. Алексей Гордеев рекомендовал включить в эту работу представителей аэропорта, железных дорог, автотранспортных предприятий, гостиничного бизнеса.

— Нужно предложить совместный план действий бизнес сообществу, которое занимается туризмом, а также правительству области, муниципалитетам, чтобы мы уже дальше от плана перешли в программу, имея в виду маршруты и объекты, которые мы со своей стороны должны поддержать и развить Алексей Гордеев