Губернатор Воронежской области поручил разработать план развития туристских маршрутов
Глава региона рекомендовал подключить
Глава региона рекомендовал подключить
Возможности Воронежской области в сфере туризма используются не в полном объеме, заявил губернатор Алексей Гордеев на совещании в правительстве в четверг, 21 сентября. По его мнению, в регионе наравне с опережающим развитием гостиничной инфраструктуры сильно отстает сеть туристских маршрутов и объектов для посещения.
Такая проблема существует как в городском округе, так и в муниципалитетах. Глава региона поручил составить первоочередной план действий развития сети маршрутов, чтобы затем приступить к его практическому применению. Алексей Гордеев рекомендовал включить в эту работу представителей аэропорта, железных дорог, автотранспортных предприятий, гостиничного бизнеса.
— Нужно предложить совместный план действий бизнес сообществу, которое занимается туризмом, а также правительству области, муниципалитетам, чтобы мы уже дальше от плана перешли в программу, имея в виду маршруты и объекты, которые мы со своей стороны должны поддержать и развить
В четверг, 21 сентября, в правительстве области состоялось совещание о развитии туризма в Воронежской области. Участники обсудили ряд вопросов, связанных с туристическим и инвестиционным потенциалом региона, историческими достопримечательностями Воронежской области и существующими инвестпроектами в сфере туризма.