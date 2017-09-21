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15:50 (мск), источник: ЮГА.ру

Бывший глава департамента информатизации Кубани Скобелев обвиняется в фиктивной сделке на 1,7 млн рублей

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю выявили признаки противоправных действий Скобелева. По данным правоохранителей, во время реализации государственной программы Краснодарского края «Информационное общество Кубани» Скобелев не исполнил свои должностные обязанности в рамках госконтракта на создание и внедрение информационной системы «Единый центр услуг».

«Не удостоверив факт выполнения работ в полном объеме, Скобелев совершил действия по фиктивной их приемке и подписанию соответствующей документации, тем самым причинив имущественный вред Российской Федерации в лице департамента информатизации и связи Краснодарского края, по предварительным данным составляющий 1 млн 745 тыс. рублей», — подтвердили порталу Юга.ру в УФСБ по Краснодарскому краю.

Исполнителем госконтракта была аффилированная со Скобелевым компания «ТелемедикЛаб» — до поступления на госслужбу он находился в составе ее учредителей. По версии следствия, у чиновника была личная заинтересованность в заключении контракта, при этом он не сообщил о конфликте интересов. После исполнения работ по госконтракту на личный банковский счет Скобелева поступило 490 тыс. рублей.

В результате проведенной краевой прокуратурой проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в действиях Скобелева установлен конфликт интересов. Надзорное ведомство проинформировало о нарушениях губернатора Краснодарского края, Скобелева уволили. В отношении предыдущего руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края СУ СК расследовалось уголовное дело, также возбужденное по материалам УФСБ, оно находится на рассмотрении в суде.

Как сообщали Юга.ру, Игорь Скобелев стал руководителем краевого департамента в июле 2016 года. Об увольнении чиновника стало известно 31 августа.

Предыдущий глава ведомства Дмитрий Розевика уволился по собственному желанию. Он возглавлял департамент с августа 2014 года.

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