Бывший глава департамента информатизации Кубани Скобелев обвиняется в фиктивной сделке на 1,7 млн рублей

«Не удостоверив факт выполнения работ в полном объеме, Скобелев совершил действия по фиктивной их приемке и подписанию соответствующей документации, тем самым причинив имущественный вред Российской Федерации в лице департамента информатизации и связи Краснодарского края, по предварительным данным составляющий 1 млн 745 тыс. рублей», — подтвердили порталу Юга.ру в УФСБ по Краснодарскому краю.

Исполнителем госконтракта была аффилированная со Скобелевым компания «ТелемедикЛаб» — до поступления на госслужбу он находился в составе ее учредителей. По версии следствия, у чиновника была личная заинтересованность в заключении контракта, при этом он не сообщил о конфликте интересов. После исполнения работ по госконтракту на личный банковский счет Скобелева поступило 490 тыс. рублей.

В результате проведенной краевой прокуратурой проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в действиях Скобелева установлен конфликт интересов. Надзорное ведомство проинформировало о нарушениях губернатора Краснодарского края, Скобелева уволили. В отношении предыдущего руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края СУ СК расследовалось уголовное дело, также возбужденное по материалам УФСБ, оно находится на рассмотрении в суде.

Как сообщали Юга.ру, Игорь Скобелев стал руководителем краевого департамента в июле 2016 года. Об увольнении чиновника стало известно 31 августа.