Омские министры компенсируют отсутствие инвесторов из своего кармана
Глава региона Виктор Назаров на инвестсовете 21 сентября жестко пригрозил министрам лишением премий, если те будут игнорировать инвесторов.
Глава региона Виктор Назаров на инвестсовете 21 сентября жестко пригрозил министрам лишением премий, если те будут игнорировать инвесторов.
Так, несколько глав министерств выступили сегодня с докладами о своих зонах ответственности.
В докладе главы Минимущества Бориса Смольникова Виктора Назарова возмутило, что ведомство вовлекло в инвестдеятельность всего один объект из областной собственности. На это Виктор Назаров пригрозил ежемесячным лишением части министерской премии.
«Ну вот. Минус 10% премии министру и его команде. И так будет каждый месяц. За месяц не сделали проект инвестиционный — минус 10% премии. Тогда у вас появится интерес. Это касается всех министров, и это начало действовать с этого месяца», — безапелляционно заявил губернатор.
Впрочем, следом за Борисом Смольниковым в своем докладе сразу реабилитировался глава Минсельхоза Максим Чекусов. Он рассказал о миллиардных субсидиях сельскому хозяйству, в том числе из федерального бюджета.