Омские министры компенсируют отсутствие инвесторов из своего кармана

Так, несколько глав министерств выступили сегодня с докладами о своих зонах ответственности.

В докладе главы Минимущества Бориса Смольникова Виктора Назарова возмутило, что ведомство вовлекло в инвестдеятельность всего один объект из областной собственности. На это Виктор Назаров пригрозил ежемесячным лишением части министерской премии.

«Ну вот. Минус 10% премии министру и его команде. И так будет каждый месяц. За месяц не сделали проект инвестиционный — минус 10% премии. Тогда у вас появится интерес. Это касается всех министров, и это начало действовать с этого месяца», — безапелляционно заявил губернатор.