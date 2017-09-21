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16:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жириновский и Осадчий сдали свои мандаты в заксобрании Кубани

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 21 сентября, ФедералПресс. Владимир Жириновский и Николай Осадчий, избранные по краевым спискам ЛДПР и КПРФ в заксобрание Кубани, передали свои мандаты.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Как сообщает корреспондент «ФедералПресс», информация эта стала известна 21 сентября в ходе заседания избирательной комиссии Краснодарского края.

Депутат Госдумы от Краснодарского края (КПРФ) Николай Осадчий передал мандат следующему в списке кандидату — Ивану Жилищикову. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский — также следующему в списке Мурату Напсо (племянник депутата Госдумы Юрия Напсо, возглавляет сочинское местное отделение партии).

Напомним, что от КПРФ в парламент по краевому списку прошли лидер краевого отделения партии, депутат Госдумы Николай Осадчий, Павел Соколенко и Геннадий Шабунин. А от ЛДПР — Владимир Жириновский, Иван Тутушкин и Батырбий Панеш.

Как писал «ФедералПресс» ранее, по итогам выборов депутатов законодательного собрания Краснодарского края «Единая Россия» занимает 60 мандатов из 70. КПРФ и ЛДПР достается по три мандата, «Справедливой России» — один, Партии Роста — один, еще два — самовыдвиженцам.

Отметим, что среди одномандатников-победителей от ЕР — 19 действующих депутатов ЗСК. При этом уже бывший градоначальник Анапы не оказался в числе депутатов-единороссов, прошедших в заксобрание благодаря победе по спискам.

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