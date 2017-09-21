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15:56 (мск), источник: Publika.md

Либералы предложили организовать референдум по отставке президента

Либеральная партия предлагает организовать референдум по отставке президента Игоря Додона. Сегодня депутаты ЛП призвали парламентариев поддержать инициативу.

Источник: Publika.md

Для ее регистрации либералам нужно 34 подписи.

«Учитывая, что президент отказывается промульгировать законы, а также делает необдуманные шаги. И поскольку он наш истинный молдаванин, его нужно спасать, помочь опустится на землю», — заявил депутат ЛП Михай Гимпу.

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Депутаты-социалисты назвали инициативу либералов попыткой спасти имидж своей партии.

«Оказавшись в оппозиции, Гимпу вспоминает о гражданах и предвыборных обещаниях. У господина Гимпу одна задача — удержать свою партию на политической арене», — сообщил депутат ПСРМ Влад Бытрынча.

Пиаром назвал инициативу и спикер Андриан Канду. Он напомнил, что процедура отстранения президента от должности намного сложнее, чем просто регистрация законопроекта.

«Согласно процедуре, нужно учредить комиссию, которая рассмотрит и фиксирует нарушения. Затем комиссия направляет документы в Конституционный суд. И только когда он выскажется о том, есть ли нарушения, парламент может принять решение», — сказал Андриан Канду.

По Конституции, президент может быть отстранен от должности двумя третями голосов депутатов. Однако импичмент вступит в силу только после одобрения избирателями на референдуме.

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