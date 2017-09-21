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15:30 (мск), источник: Om1.ru

Назаров пригрозил урезать 10% премии омскому министру имущества Смольникову

Губернатор обеспокоен отсутствием инвесторов в регионе.

Сегодня, 21 сентября, на заседании Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции губернатор Омской области Виктор Назаров устроил разнос своим подчиненным.

Глава региона продемонстрировал жесткий подход, когда речь зашла о правовых актах, влияющих на инвестиции в регионе.

Министра экономики Оксану Фадину губернаторская критика обошла стороной. Зато досталось замминистру строительства и ЖКК Богдану Масану. Чиновник сообщил, что проект закона о расширенном перечне разрешений по инженерным объектам для строительства разрабатывали год.

 — Вы почти два года вы пытаетесь. Уже почти во всех регионах его приняли, а мы только вносим. Вообще никак не работаем, — цитирует «Новый Омск» недовольного работой подчиненных Назарова.

Между тем министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников «прокололся» как школьник на рассказе о привлечении объектов в инвестдеятельность. Оказалось, что их всего… один. На что глава Омской области отреагировал резким выпадом.

 — Ну вот. Минус 10% премии министру и его команде. И так будет каждый месяц. За месяц не сделали проект инвестиционный — минус 10% премии. Тогда у вас появится интерес. Это касается всех министров, и это начало действовать с этого месяца, — подчеркнул Назаров.

Однако на этом «разбор полетов» закончился, и заседание продолжилось в прежнем размеренном ритме.

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