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15:37 (мск), источник: СуперОмск

После успешного противостояния с Голушко Антропенко стал заместителем Назарова

Депутат Заксобрания Игорь Антропенко стал заместителем губернатора Виктора Назарова в инвестиционном совете.

На сегодняшнем заседании совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе Омской области глава региона Виктор Назаров объявил, что его заместителем в переживающем перезагрузку органе станет Игорь Антропенко. Депутат Законодательного собрания и промышленник теперь будет считаться зампредом инвестиционного совета.

Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне Антропенко вступил в противостояние с депутатом Госдумы Андреем Голушко за благоустройство в Саргатском, которое должно завершиться к 2020 году. Хотя официально член регионального парламента наличие конфронтации с Голушко отрицает. Напомним, что весной 2017 года Игорь Антропенко безуспешно пытался стать мэром Омска.

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