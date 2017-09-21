После успешного противостояния с Голушко Антропенко стал заместителем Назарова

На сегодняшнем заседании совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе Омской области глава региона Виктор Назаров объявил, что его заместителем в переживающем перезагрузку органе станет Игорь Антропенко. Депутат Законодательного собрания и промышленник теперь будет считаться зампредом инвестиционного совета.

Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне Антропенко вступил в противостояние с депутатом Госдумы Андреем Голушко за благоустройство в Саргатском, которое должно завершиться к 2020 году. Хотя официально член регионального парламента наличие конфронтации с Голушко отрицает. Напомним, что весной 2017 года Игорь Антропенко безуспешно пытался стать мэром Омска.