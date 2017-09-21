Назарбаев в Алматы посетил Фонд Первого Президента РК

Источник: Zakon.kz

Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил Фонд Первого Президента РК, где ему был представлен отчёт о деятельности Фонда за 8 месяцев текущего года, реализуемых проектах и планах по дальнейшему его развитию, передает сайт Акорды.

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— С 2017 года мы во многом перестроили работу Фонда. В соответствии с программой «Цифровой Казахстан» были разработаны и внедрены проекты «Smart Zholy» и «Method PRO». Уникальность проектов заключается в создании взаимосвязи между большим количеством разбросанных по всему Казахстану талантливых начинающих программистов и потребителями конечного продукта — крупными отечественными и иностранными компаниями. Фонд планирует и в дальнейшем поддерживать профессионалов в сфере IT-технологий, — сказал исполнительный директор Фонда К. Джумабаев.

Далее Нурсултану Назарбаеву рассказали о проектах и перспективах Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы. В частности, директор института Е. Салтыбаев доложил об одном из ключевых направлений его деятельности — развитии Астанинского клуба, являющегося уникальной экспертно-аналитической площадкой в масштабах всего евразийского региона.