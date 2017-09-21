Дырда покидает Либеральную партию
Депутат Юрий Дырда объявил о своем выходе из Либеральной партии. Он написал об этом в социальной сети.
Депутат Юрий Дырда объявил о своем выходе из Либеральной партии. Он написал об этом в социальной сети.
Похоже, Либеральная партия находится в финале своего пути. Очень хочу ошибаться, но с такой политикой она даже не приблизится к избирательному порогу на парламентских выборах. Нет внутреннего желания меняться, нет плана действий по выходу из кризиса, и это некому делать, сообщил Дырда.
Кроме этого он подчеркнул, что не хочет состоять в партии, которая лишилась поддержки электората