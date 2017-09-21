Дырда покидает Либеральную партию

Похоже, Либеральная партия находится в финале своего пути. Очень хочу ошибаться, но с такой политикой она даже не приблизится к избирательному порогу на парламентских выборах. Нет внутреннего желания меняться, нет плана действий по выходу из кризиса, и это некому делать, сообщил Дырда.



Кроме этого он подчеркнул, что не хочет состоять в партии, которая лишилась поддержки электората из-за политической инертности. Любое предложение для выхода из кризиса принимается в штыки, а в реформаторе видят врага, желающего смены партийного руководства.