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17:17 (мск), источник: Actualitati.md

Дырда покидает Либеральную партию

Депутат Юрий Дырда объявил о своем выходе из Либеральной партии. Он написал об этом в социальной сети.

Источник: Actualitati.md

Похоже, Либеральная партия находится в финале своего пути. Очень хочу ошибаться, но с такой политикой она даже не приблизится к избирательному порогу на парламентских выборах. Нет внутреннего желания меняться, нет плана действий по выходу из кризиса, и это некому делать, сообщил Дырда.

Кроме этого он подчеркнул, что не хочет состоять в партии, которая лишилась поддержки электората из-за политической инертности. Любое предложение для выхода из кризиса принимается в штыки, а в реформаторе видят врага, желающего смены партийного руководства.

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