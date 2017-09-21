«Яблоко» определит кандидата на пост мэра Москвы на праймериз

«Мы намерены провести праймериз, может быть, это впервые будут успешные праймериз», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Явлинйский отметил, что кроме ранее заявивших о желании участвовать в выборах мэра Москвы экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и лидера московского отделения партии Сергея Митрохина есть и другие кандидаты.

Праймериз, по словам Явлинского, будут проходить в форме дебатов. «Мы проведем дебаты настоящие, большие. Я думаю, что они будут [проходить] в несколько туров, на которых будут обсуждаться проблемы города Москвы, проблемы политики в городе Москве, проблемы будущего, миссии города Москвы, чего никто никогда не делал, ко всему относятся, как к хозяйственному вопросу», — пояснил он.

Явлинский указал, что оценку тому, кто в победил в праймериз, «будут давать члены партии, журналисты, экспертное сообщество».