Акимов не комментирует вопрос о выдвижении на пост нижегородского главы

Источник: РИА Новости

«Газета.ру» ранее сообщила, что основным кандидатом на пост главы Нижегородской области рассматривается Акимов.

«Нет никаких комментариев. Эта история не касается меня», — сказал Акимов РИА Новости.

В четверг газета «Коммерсант» сообщила, что Шанцев якобы уходит в отставку. По сведениям издания, это было окончательно решено на встрече главы области с руководством администрации президента.

Источник в региональном правительстве сообщил РИА Новости в четверг, что Шанцев работает в обычном режиме, а сообщения СМИ о его возможной отставке никак не отразились на работе регионального правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь не стал комментировать сообщения об уходе губернатора, отметив, что если кадровые решения будут, то о них сообщат.