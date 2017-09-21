Заявка Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025» передана в Международное бюро выставок

Его передали губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и руководитель российского заявочного комитета Светлана Сагайдак.

Как сообщает департамент информполитики губернатора региона, досье состоит из трех томов общим количеством более 350 страниц, содержит 150 таблиц и карт, 18 официальных государственных гарантий.

«Передача досье очень важный этап заявочный кампании за право проведения “Экспо-2025”. Международное бюро выставок приняло нашу заявку. Мы первые среди городов заявили свою кандидатуру. Опыт и наработки предыдущей кампании мы учли в сегодняшнем досье. Совсем скоро все города-кандидаты сдадут свои книги, и начнется решающий этап. В ближайшее время необходимо будет качественно подготовить презентацию, которую мы представим в ноябре 2017 года, более наглядно и подробно раскрыть тему. И, что немаловажно, наследие, которое оставит “Экспо” городу и региону. Мы изучили самый положительный опыт всех стран и городов, которые уже принимали Всемирную выставку, и учли этот опыт при подготовке нашего заявочного досье», — заявил Евгений Куйвашев.

Российскую заявку сопровождает письмо председателя правительство РФ Дмитрия Медведева.

Досье содержит информацию о стране, регионе и городе, претендующем на проведения «Экспо-2025», а также концепцию и предложения для будущих экспонентов, планы по использованию наследия «Экспо» после проведения выставки.

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Особое внимание уделено инфраструктурным решениям для приема гостей и обеспечения их безопасности, также спланирован комплекс мер по защите и охране окружающей среды. Как пояснил губернатор, ближайшими задачами для делегации являются подготовка к участию в 162-ой сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в ноябре этого года и обсуждение сроков приема инспекционной комиссии Международного бюро выставок в Екатеринбурге в начале следующего года.

Пользуясь случаем, Евгений Куйвашев передал самые теплые пожелания господину Лоссерта́лесу.

«Работа над этим заявочный досье шла гораздо оперативнее, чем при подготовке прошлой заявки на “Экспо-2020”, поскольку уже был опыт предыдущей кампании и не которые элементы были применены. Специалисты городской администрации, министерства экономики совместно выверяли информацию с тем, чтобы она была корректной и полностью соответствовала всем требованиям. Это очень нужная работа — ведь в случае успеха и достижения конечной цели — это работа на века», — прокомментировал передачу досье Александр Якоб.

Напомним, тема российской конкурсной заявки приглашает мировое сообщество к обсуждению тезиса: «Лучшая жизнь для будущих поколений» и как инновации поспособствуют развитию и самого Екатеринбурга, Свердловской области в целом, и всего мира, поскольку тема раскрывает влияние самих инноваций на окружающую среду, технологии, образование, здравоохранение, благосостояние людей, экономику и многие другие аспекты.