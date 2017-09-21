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15:53 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае принят проект об изменении налога на имущества

Если законопроект будет принят, в налогооблагаемую базу будут включены объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию с марта 2013 года.

В Законодательном собрании Пермского края в первом чтении был принят проект закона, который предусматривает установление единой даты начала применения в регионе порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физлиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Документ был направлен на применение с 1 января 2018 года единой налоговой базы.

В случае принятия законопроекта в налогооблагаемую базу будут включены объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию с марта 2013 года.

Авторы законопроект ожидают увеличение поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней после введения нового принципа начисления налога на имущество для физических лиц. Так, общий объем поступлений может составить порядка 442 млн рублей в 2019 году.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Владимир Новиков
Когда уже насытятся...
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