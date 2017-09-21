В Пермском крае принят проект об изменении налога на имущества
Если законопроект будет принят, в налогооблагаемую базу будут включены объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию с марта 2013 года.
Если законопроект будет принят, в налогооблагаемую базу будут включены объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию с марта 2013 года.
В Законодательном собрании Пермского края в первом чтении был принят проект закона, который предусматривает установление единой даты начала применения в регионе порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физлиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Документ был направлен на применение с 1 января 2018 года единой налоговой базы.
В случае принятия законопроекта в налогооблагаемую базу будут включены объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию с марта 2013 года.
Авторы законопроект ожидают увеличение поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней после введения нового принципа начисления налога на имущество для физических лиц. Так, общий объем поступлений может составить порядка 442 млн рублей в 2019 году.