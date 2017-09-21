В Пермском крае принят проект об изменении налога на имущества

В Законодательном собрании Пермского края в первом чтении был принят проект закона, который предусматривает установление единой даты начала применения в регионе порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физлиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Документ был направлен на применение с 1 января 2018 года единой налоговой базы.

В случае принятия законопроекта в налогооблагаемую базу будут включены объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию с марта 2013 года.