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16:10 (мск), источник: Forbes.kz

Назарбаев сделал заявление по итогам рабочей поездки в Алматы

Комментарий президента распространила пресс-служба Акорды в четверг, 21 сентября.

Источник: Forbes.kz

Подводя итоги рабочей поездки, Нурсултан Назарбаев высказался о ситуации в Алматы и Алматинской области, сказано в сообщении Акорды.

— Хотел бы отметить, что акиматом города Алматы совместно с общественностью осуществляется плодотворная деятельность, направленная на системное улучшение инфраструктуры, создание благоприятных условий для комфортного проживания жителей. Уже проведена комплексная реконструкция улиц Панфилова и Жибек жолы, в рамках которой созданы удобные прогулочные зоны для пешеходов. Необходимо также продолжать работу по озеленению города и обеспечить полноценное функционирование арычной системы. В городе образованы два новых района: Алатауский и Наурызбайский, где созданы все необходимые условия для занятия бизнесом. Именно там сейчас находятся «точки роста» предпринимательской активности.

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В целом, Алматы сформировался как крупнейший экономический центр и стал современным казахстанским мегаполисом мирового уровня. За годы Независимости показатели экономики города стремительно росли и достигли высоких значений. По представленным мне данным, сегодня объём экономики Алматы в два раза превосходит ВВП Грузии и почти в пять раз ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Это является показателем успешного развития не только города, но и страны в целом. Сейчас Алматы является донором республиканского бюджета и демонстрирует лучшие показатели малого и среднего бизнеса по всей республике, — сказал президент Казахстана.

Кроме этого, глава государства отметил, что в Алматинской области также проводится большая работа. В частности, социально-экономическое развитие региона осуществляется опережающими темпами, особенно в сфере строительства, транспортно-транзитной отрасли и сельском хозяйстве.

В завершение глава государства пожелал городу Алматы и Алматинской области процветания и успешного развития.

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Назарбаев сделал заявление по итогам рабочей поездки в Алматы
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