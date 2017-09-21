Назарбаев сделал заявление по итогам рабочей поездки в Алматы

Источник: Forbes.kz

Подводя итоги рабочей поездки, Нурсултан Назарбаев высказался о ситуации в Алматы и Алматинской области, сказано в сообщении Акорды.

— Хотел бы отметить, что акиматом города Алматы совместно с общественностью осуществляется плодотворная деятельность, направленная на системное улучшение инфраструктуры, создание благоприятных условий для комфортного проживания жителей. Уже проведена комплексная реконструкция улиц Панфилова и Жибек жолы, в рамках которой созданы удобные прогулочные зоны для пешеходов. Необходимо также продолжать работу по озеленению города и обеспечить полноценное функционирование арычной системы. В городе образованы два новых района: Алатауский и Наурызбайский, где созданы все необходимые условия для занятия бизнесом. Именно там сейчас находятся «точки роста» предпринимательской активности.

Читайте также Назарбаев в Алматы посетил Фонд Первого Президента РК

В целом, Алматы сформировался как крупнейший экономический центр и стал современным казахстанским мегаполисом мирового уровня. За годы Независимости показатели экономики города стремительно росли и достигли высоких значений. По представленным мне данным, сегодня объём экономики Алматы в два раза превосходит ВВП Грузии и почти в пять раз ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Это является показателем успешного развития не только города, но и страны в целом. Сейчас Алматы является донором республиканского бюджета и демонстрирует лучшие показатели малого и среднего бизнеса по всей республике, — сказал президент Казахстана.

Кроме этого, глава государства отметил, что в Алматинской области также проводится большая работа. В частности, социально-экономическое развитие региона осуществляется опережающими темпами, особенно в сфере строительства, транспортно-транзитной отрасли и сельском хозяйстве.