Кабмин Татарстана рассмотрит вопрос об отмене «абонплаты за детсад»

Источник: Аргументы и факты

Татарстанский парламент отклонил законопроект депутата от КПРФ Артема Прокофьева, упраздняющий «абонплату за детсад», адресовав рассмотрение проблемы кабмину республики.

Выступая на заседании, автор законопроекта Артем Прокофьев сослался на приказ Минобразнауки РФ от 13 января 2014 года, допускающий перерасчет родительской платы за детсад на основании фактического посещения. Депутат согласился с тем, что по закону РФ об образовании вопросы формирования и взимания родительской платы за детсад находятся в ведении их учредителей — муниципалитетов. «Но почему-то в республике все муниципалитеты ориентируются на постановление кабмина РТ, в котором такая возможность не предусмотрена», — сказал депутат.

В постановлении кабмина РТ от 30 декабря 2013 года говорится лишь о перерасчете расходов на питание: «родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в дошкольных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, подлежит уменьшению на величину расходов на обеспечение воспитанников питанием в период отсутствия воспитанника в дошкольной образовательной организации».

Он напомнил, что под петицией за отмену «абонплаты за детсад» свои подписи поставили более 5 тысяч родителей. «Этот вопрос не в компетенции Госсовета РТ, работайте с кабмином республики», — вступил в полемику единорос Ильшат Аминов.