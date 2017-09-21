Александр Кобенко провел рабочую встречу с послом Индии в России
В четверг, 21 сентября,
В четверг, 21 сентября,
Приветствуя гостя, Александр Кобенко отметил, что сотрудничество с Индией для нас крайне важно. В текущем году наблюдается двукратный рост торгового оборота между Самарской областью и Индией, однако существующие объемы
Министр рассказал Панкаджу Сарану об основных направлениях сотрудничества, которые могли бы заинтересовать индийский бизнес. В первую очередь, это автомобилестроение и производство автокомпонентов. После нескольких лет падения автомобильный рынок в России показывает уверенный рост, выражающийся двузначными цифрами.
Одной из приоритетных областей для Самары остается и нефтедобыча, нефтепереработка и химическая промышленность. Фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность — инновации в этих отраслях также могут послужить основой совместных
Также Александр Кобенко высказал заинтересованность в сотрудничестве в сфере науки и образования. Он рассказал индийскому послу об инициативе губернатора Николая Меркушкина по созданию в Самаре
И, конечно, нельзя не использовать, по мнению министра, уникальное географическое положение Самары на перекрестке глобальных транспортных коридоров
Панкадж Саран был глубоко впечатлен речью министра: «Это одна из самых полноценных и богатых презентаций регионов, которые я слышал в России за все время моего пребывания здесь. Я хотел бы в следующий визит больше времени провести в Самаре, чтобы посетить все те предприятия и университеты, о которых вы рассказали. Безусловно, все эти темы представляют для нас большой интерес».
Также Панкадж Саран предложил организовать в посольстве Индии в Москве встречу самарских и индийских бизнесменов и пригласил делегацию правительства Самарской области посетить свою страну.