Александр Кобенко провел рабочую встречу с послом Индии в России

Приветствуя гостя, Александр Кобенко отметил, что сотрудничество с Индией для нас крайне важно. В текущем году наблюдается двукратный рост торгового оборота между Самарской областью и Индией, однако существующие объемы торгово-экономических связей, по его мнению, не отражают потенциал сотрудничества. Тем более, что президент Владимир Путин поставил цель довести товарооборот между Россией и Индией до 30 млрд долларов к 2025 году.

Министр рассказал Панкаджу Сарану об основных направлениях сотрудничества, которые могли бы заинтересовать индийский бизнес. В первую очередь, это автомобилестроение и производство автокомпонентов. После нескольких лет падения автомобильный рынок в России показывает уверенный рост, выражающийся двузначными цифрами.

Самара остается космической столицей России и одним из лидеров в аэрокосмической промышленности. В этой отрасли в регионе работает около 50 компаний. И здесь существуют глобальные проекты, в которых без международной кооперации не обойтись.

Одной из приоритетных областей для Самары остается и нефтедобыча, нефтепереработка и химическая промышленность. Фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность — инновации в этих отраслях также могут послужить основой совместных самарско-индийских проектов.

Также Александр Кобенко высказал заинтересованность в сотрудничестве в сфере науки и образования. Он рассказал индийскому послу об инициативе губернатора Николая Меркушкина по созданию в Самаре Гагарин-центра — научно-исследовательского и технико-внедреченского технополиса мирового уровня.

И, конечно, нельзя не использовать, по мнению министра, уникальное географическое положение Самары на перекрестке глобальных транспортных коридоров Запад-Восток и Север-Юг. Тем более, что без налаженных логистических связей между Россией и Индией поставленную президентом задачу не решить.

Панкадж Саран был глубоко впечатлен речью министра: «Это одна из самых полноценных и богатых презентаций регионов, которые я слышал в России за все время моего пребывания здесь. Я хотел бы в следующий визит больше времени провести в Самаре, чтобы посетить все те предприятия и университеты, о которых вы рассказали. Безусловно, все эти темы представляют для нас большой интерес».