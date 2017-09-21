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16:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург первым подал заявочное досье на проведение ЭКСПО-2025

Соперники еще готовятся.

21 сентября 2017 года в Париже заявочное досье Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 было передано заместителю генерального секретаря Международного бюро выставок (МБВ) Димитрию Керкентзесу.

В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации уральской столицы Александр Якоб и руководитель российского заявочного комитета Светлана Сагайдак, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

Заявочное досье состоит из трех томов более чем в 350 страниц, содержит 150 таблиц и карт, а также 18 официальных государственных гарантий. Кроме того, к нему приложено письмо премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В документе прописаны информация о стране, регионе и городе, претендующем на проведения ЭКСПО-2025, а также концепция и предложения для будущих экспонентов, планы по использованию наследия ЭКСПО после проведения выставки. Особое внимание уделено инфраструктурным решениям для приема гостей и обеспечению их безопасности, а также комплексу мер по защите и охране окружающей среды.

«Передача досье очень важный этап заявочный кампании за право проведения ЭКСПО-2025. Международное бюро выставок приняло нашу заявку. Мы первые среди городов заявили свою кандидатуру. Опыт и наработки предыдущей кампании мы учли в сегодняшнем досье. Совсем скоро все города-кандидаты сдадут свои книги, и начнется решающий этап», — отметил Куйвашев. При подготовке заявки был учтен опыт стран и городов, уже принимавших Всемирную выставку.

«Работа над этим заявочный досье шла гораздо оперативнее, чем при подготовке прошлой заявки на ЭКСПО-2020, поскольку уже был опыт предыдущей кампании и некоторые элементы были применены. Специалисты городской администрации, министерства экономики совместно выверяли информацию с тем, чтобы она была корректной и полностью соответствовала всем требованиям. Это очень нужная работа — ведь в случае успеха и достижения конечной цели — это работа на века», — подчеркнул сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

Пока есть время на качественную подготовку презентации, которая будет представлена в ноябре 2017 года. Среди ближайших задач российской делегации — подготовка к участию в 162 сессии Генеральной ассамблеи МБВ и обсуждение сроков приема инспекционной комиссии Бюро в Екатеринбурге в начале следующего года.

Тема российской конкурсной заявки приглашает мировое сообщество к обсуждению тезиса «Лучшая жизнь для будущих поколений». Конкурентами уральской столицы будут Париж, Осака и Баку.

Стоит отметить, что Екатеринбург готовился принять ЭКСПО-2020, но проиграл Дубаю.

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