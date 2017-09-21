Губернатор Кубани встретился с патриархом Кириллом

Краснодар. 21 сен. — Новая Кубань. На праздничном богослужении, посвященном Рождеству Пресвятой Богородицы, присутствовал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. После службы в Свято-Успенском кафедральном соборе Новороссийска Патриарх Кирилл и губернатор Кубани возложили цветы к мемориалу «Малая земля» и побывали на месте строительства Никольского морского Кафедрального собора.



Во время встречи с Вениамином Кондратьевым глава РПЦ высоко оценил развитие духовной жизни Краснодарского края. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что наш регион имеет огромное значение для страны, и не только как гарант продовольственной безопасности государства.



— Кубань — это духовная житница России. Здесь богатая религиозная жизнь, очень сильные в вере люди. Я вижу, как множатся храмы, появляется новое духовенство, ведется работа с молодежью. Дай Бог, чтобы это и далее набирало силу, люди жили с достоинством, и их вера укреплялась. Мы молимся о процветании Кубани и всей России, — сказал патриарх.



Вениамин Кондратьев в свою очередь поблагодарил главу Русской Православной церкви за внимание и поддержку. Губернатор сообщил, что в школах края изучаются основы православной культуры. Священнослужители проявляют активную позицию, они приходят в учебные заведения, общаются с молодежью, рассказывают в доступной форме о православной вере, приглашают посещать храмы, сообщает пресс-служба администрации Кубани.