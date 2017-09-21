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16:41 (мск), источник: Tengrinews

МОН обратилось в МВД из-за ложной информации об учебниках

Министерство образования и науки РК обратилось в МВД с заявлением по фактам распространения в соцсетях ложной информации о содержании учебников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МОН.

Источник: Tengrinews

«В социальных сетях и мессенджерах распространяются ложные сведения о содержании казахстанских учебников. Поскольку данное явление приобретает все более организованный и провокационный характер, направленный на дискредитацию системы образования Казахстана, МОН приняло решение об обращении в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию», — заявил директор юридического департамента МОН РК Нурсеит Байжанов.

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Пресс-служба МОН РК заявляет, что в публикациях в социальных сетях используются заведомо ложные сведения, не имеющие ничего общего с образовательным процессом в нашей стране. По данным ведомства, в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров из художественной книги российского писателя Григория Остера «Задачник по математике. Ненаглядное пособие», вышедшее в свет в 1994 году (автор известен также по произведениям, вошедшим в знаменитый сборник «Вредные советы»). Также в пример приводится публикация о якобы введении в казахстанские учебные программы 2 класса предмета «Сексуальное воспитание». В МОНе назвали «фейком» снимок страницы якобы учебника издательства «Алматыкітап».

Также названа недостоверной обложка якобы казахстанской школьной тетради Отмечаются и другие факты.

«МОН РК считает, что провокация имеет явно организованный характер и надеется, что виновные в распространении ложной информации будут привлечены к уголовной ответственности», — заявили в пресс-службе министерства.

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