МОН обратилось в МВД из-за ложной информации об учебниках
Министерство образования и науки РК обратилось в МВД с заявлением по фактам распространения в соцсетях ложной информации о содержании учебников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Министерство образования и науки РК обратилось в МВД с заявлением по фактам распространения в соцсетях ложной информации о содержании учебников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«В социальных сетях и мессенджерах распространяются ложные сведения о содержании казахстанских учебников. Поскольку данное явление приобретает все более организованный и провокационный характер, направленный на дискредитацию системы образования Казахстана, МОН приняло решение об обращении в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию», — заявил директор юридического департамента МОН РК Нурсеит Байжанов.
Также названа недостоверной обложка якобы казахстанской школьной тетради Отмечаются и другие факты.
«МОН РК считает, что провокация имеет явно организованный характер и надеется, что виновные в распространении ложной информации будут привлечены к уголовной ответственности», — заявили в