МОН обратилось в МВД из-за ложной информации об учебниках

«В социальных сетях и мессенджерах распространяются ложные сведения о содержании казахстанских учебников. Поскольку данное явление приобретает все более организованный и провокационный характер, направленный на дискредитацию системы образования Казахстана, МОН приняло решение об обращении в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию», — заявил директор юридического департамента МОН РК Нурсеит Байжанов.

Пресс-служба МОН РК заявляет, что в публикациях в социальных сетях используются заведомо ложные сведения, не имеющие ничего общего с образовательным процессом в нашей стране. По данным ведомства, в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров из художественной книги российского писателя Григория Остера «Задачник по математике. Ненаглядное пособие», вышедшее в свет в 1994 году (автор известен также по произведениям, вошедшим в знаменитый сборник «Вредные советы»). Также в пример приводится публикация о якобы введении в казахстанские учебные программы 2 класса предмета «Сексуальное воспитание». В МОНе назвали «фейком» снимок страницы якобы учебника издательства «Алматыкітап».