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17:57 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане назначены новые члены ЦИК республики

7 новых членов ЦИК РТ утверждены 21 сентября Госсоветом республики, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Всего, согласно законодательству, в состав ЦИК РТ входят 14 членов. По закону Госсовет Татарстана назначает 7 членов Центральной избирательной комиссии РТ, остальные члены назначаются указом Президента РТ.

В первоочередном порядке Госсоветом рассмотрены и большинством голосов утверждены кандидатуры Загидуллина Рустема Ильдусовича (кандидатура внесена ЦИК РФ), Гиниатуллиной Светланы Владимировны (кандидатура внесена президиумом генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»), Кудряшова Андрея Витальевича (кандидатура внесена Высшим советом политической партии ЛДПР).

По итогам рейтингового голосования на оставшиеся 4 места депутаты утвердили кандидатуру Борисовой Надежды Петровны — действующего секретаря ЦИК Татарстана, Ахметзянова Ленара Ильдаровича (начальника Правового управления Исполкома муниципального образования г. Набережные Челны), Вороновой Ольги Михайловны (начальника организационного управление Аппарата исполкома Казани) и Шагивалиева Марата Ривхатовича (действующего члена ЦИК Татарстана). Указом президента РТ будут назначены еще семь членов ЦИК РТ.

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