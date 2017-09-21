Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россию ввязывают в новую войну после Сирии
Удивительные факты о сексе из мира животных
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
«Осталось ждать нам с вами 12 лет»: Жириновский об "эпохе" Путине
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Оружие США поможет Украине захватить Крым – Порошенко
Россия и Китай возненавидят новый танк США - СМИ
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
8Котопоезд из Японии
18:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор поручил организовать комфортное движение транспорта в Воронежской области

В регионе внедрят новые принципы пассажирских перевозок.

Источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Алексей Гордеев поручил выстроить маршрутную сеть в регионе таким образом, чтобы она гарантировала безопасное и комфортное движение транспорта для жителей. Такое поручение глава региона дал на заседании правительства о перспективах развития общественного транспорта в Воронежской области в четверг, 21 сентября.

Участники заседания обсудили внедрение в регионе принципов транзитно-ориентированного проектирования при комплексной застройке территорий, создание крупных транспортно-пересадочных узлов. Особое внимание уделили развитию интеллектуальной системы управления дорожным движением «умные светофоры», которая поможет снизить заторы на 20−30%.

Также на совещании речь шла об укрупнении компаний-перевозчиков и обновлении автопарка региона. При этой работе Алексей Гордеев поручил учесть удобство, надежность и безопасность для пассажиров.

Контекст

«Умные» светофоры с помощью специальных датчиков собирают данные о ситуации на перекрестках и анализируют их в едином центре. На основании полученных данных компьютерная программа формирует прогноз дальнейшего развития ситуации на дороге и в соответствии с ним координирует работу светофоров. Японская компания планирует установит на десяти перекрестках Московского проспекта в Воронеже 145 «умных» светофоров, связанных единой интеллектуальной системой управления. Система должна появиться до конца августа 2017 года. Светофоры обойдутся в 30 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Уикенд с РИА «Воронеж». Исторические города: Новохоперск
При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека
Банк России оценил дыру в портфеле Бинбанка
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
В ПФР рассказали, за счет чего вырастут пенсии
Рособрнадзор: в ряде школ идет элементарная раздача медалей
Полиция задержала лидера «Христианского государства»
Ураган «Мария» привел к блэкауту в Пуэрто-Рико
Спорт
Почему Кубок России по футболу никому не нужен В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
«Ночных волков» лишают земли
Названы российские города с самым грязным воздухом
Петербургских должников накажут холодными батареями
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь