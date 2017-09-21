Губернатор поручил организовать комфортное движение транспорта в Воронежской области
В регионе внедрят новые принципы пассажирских перевозок.
В регионе внедрят новые принципы пассажирских перевозок.
Губернатор Алексей Гордеев поручил выстроить маршрутную сеть в регионе таким образом, чтобы она гарантировала безопасное и комфортное движение транспорта для жителей. Такое поручение глава региона дал на заседании правительства о перспективах развития общественного транспорта в Воронежской области в четверг, 21 сентября.
Участники заседания обсудили внедрение в регионе принципов
Также на совещании речь шла об укрупнении
Контекст
«Умные» светофоры с помощью специальных датчиков собирают данные о ситуации на перекрестках и анализируют их в едином центре. На основании полученных данных компьютерная программа формирует прогноз дальнейшего развития ситуации на дороге и в соответствии с ним координирует работу светофоров. Японская компания планирует установит на десяти перекрестках Московского проспекта в Воронеже 145 «умных» светофоров, связанных единой интеллектуальной системой управления. Система должна появиться до конца августа 2017 года. Светофоры обойдутся в 30 млн рублей.