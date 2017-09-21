Губернатор поручил организовать комфортное движение транспорта в Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Алексей Гордеев поручил выстроить маршрутную сеть в регионе таким образом, чтобы она гарантировала безопасное и комфортное движение транспорта для жителей. Такое поручение глава региона дал на заседании правительства о перспективах развития общественного транспорта в Воронежской области в четверг, 21 сентября.

Участники заседания обсудили внедрение в регионе принципов транзитно-ориентированного проектирования при комплексной застройке территорий, создание крупных транспортно-пересадочных узлов. Особое внимание уделили развитию интеллектуальной системы управления дорожным движением «умные светофоры», которая поможет снизить заторы на 20−30%.

Также на совещании речь шла об укрупнении компаний-перевозчиков и обновлении автопарка региона. При этой работе Алексей Гордеев поручил учесть удобство, надежность и безопасность для пассажиров.

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