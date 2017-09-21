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17:40 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд вновь отстранил Дмитрия Шурова от должности главы Канавинского района Нижнего Новгорода

Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода временно отстранен от занимаемой должности с 21 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции. Согласно информации, об отстранении ходатайствовал следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области. Ходатайство было удовлетворено судом.

В сообщении говорится, что следственной частью ГУ МВД 27 июня 2017 года было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). «Согласно материалам уголовного дела, в 2012 году группа лиц путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом привлечения инвестиционных средств и оказания финансовой помощи юридическому лицу в Кстовском районе приобрела право на пять объектов недвижимого имущества», — пояснила пресс-служба.

Постановление суда в законную силу не вступило. И.о. главы районной администрации Михаил Шаров сообщил НИА «Нижний Новгород», что для него сообщение суда об отстранении Шурова также стало новостью, и что Шурову до 20-х чисел сентября был продлен больничный.

Напомним, Дмитрий Шуров после почти двухлетнего отстранения вновь вышел на работу в июле 2017 года, а вскоре ушел на больничный. Шуров с сентября 2015 года был отстранен от должности по решению суда в связи с расследуемым в отношении него уголовным делом. Обязанности главы Канавинского района с того момента исполнял Михаил Шаров.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Шуров был арестован 17 сентября 2015 года по подозрению в мошенничестве. Чиновник подозревался в совершении преступления, связанного с попыткой незаконного отчуждения объектов недвижимости Академии самбо в Кстовском районе.

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