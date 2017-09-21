Хочет ли Каталония отделиться от Испании?

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Власти Испании называют голосование незаконным, федеральные суды выпустили распоряжения о запрете референдума. Накануне испанская полиция арестовала ряд высокопоставленных каталонских чиновников и провела обыски в ряде региональных ведомств.

Читайте также Демонстрация в поддержку независимости Каталонии. Фотография

В ответ на это тысячи каталонцев вышли на улицы, чтобы принять участие в акциях протеста.

Каков был путь Каталонии к независимости?

Каталонский национализм жестко подавлялся властями Испании во времена диктатуры Франсиско Франко, однако эти тенденции резко усилились после его смерти в 1975 году.

В 2006 году власти Испании и Каталонии подписали договор, который предоставлял региону значительную административную и финансовую независимость, однако в 2010 году Конституционный суд Испании отменил некоторые положения этого документа, вызвав резкое недовольство каталонцев.

В ноябре 2014 года сепаратистски настроенное правительство Каталонии провело референдум, 80% участников которого проголосовали за отделение от Испании. Однако эти результаты не были признаны властями Испании.

В начале сентября Каталонский парламент принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, должен был создать юридическую основу для выхода автономной области из состава Испании.

По словам председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, решение о проведении нового референдума было принято в одностороннем порядке после неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Какова реакция Мадрида?

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сделал категоричное заявление.

Хочу сказать спокойно и твердо: не будет никакого референдума, он не состоится. Мариано Рахой Премьер-министр Испании

Конституционный суд страны по требованию Рахоя остановил действие закона о переходном периоде, принятого Каталонией. С тех пор правительство Испании пытается взять под контроль финансовые потоки в регионе.

Кроме того, под следствие попали более 700 каталонских градоначальников, поддержавших референдум.

Испания фактически запретила самоуправление в Каталонии и фактически ввела чрезвычайное положение. Карлес Пучдемон Глава Каталонии

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYnRjQTAa4i/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от The Objective (@theobjective_es)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-04T09:13:27+00:00">Сен 4 2017 в 2:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Премьер-министр Испании Мариано Рахой (справа) и глава Каталонии Карлес Пучдемон (слева)

Какая часть каталонцев хочет независимости?

Лишь 2,2 миллиона человек (из потенциальных 5,4 миллионов избирателей в Каталонии) пришли на голосование в 2014 году.

В 2015 году коалиция сепаратистски настроенных партий победила на региональных выборах. Однако по итогам соцопроса, проведенного в июле этого года, только 41% граждан высказались за проведение референдума, а 49% выступили против него.

Срочность, с которой власти Каталонии стремятся провести голосование, может отчасти объясняться пониманием того, что поддержка независимости постепенно падает.

Однако жесткие действия со стороны Мадрида могут снова побудить каталонцев к активной поддержке сепаратизма.

Есть ли у Каталонии основания для сепаратизма?

Каталонцы говорят на своем языке, история региона насчитывает более тысячи лет, а численность населения (7,5 миллионов человек) сопоставима со Швейцарией.

С XV века Каталония является важной частью Испании, однако сторонники получения независимости утверждают, что регион периодически страдает от попыток Мадрида сделать его «более испанским».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZRVeDfnDuH/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dron BCN? (@dron_bcn)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-20T17:15:47+00:00">Сен 20 2017 в 10:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Баннер с надписью "Добро пожаловать в Каталонскую республику" на одной из центральных улиц Барселоны

Столица Каталонии Барселона сегодня является вторым во величине городом Испании. В 1992 году в Барселоне прошли летние Олимпийские игры, что способствовало быстрому развитию города и притоку инвестиций.

Однако экономический кризис 2008 года сильно ударил и по Каталонии: безработица в регионе достигла 19%.

Сегодня в Каталонии проживает 16% населения Испании, и этот регион генерирует почти 19% ВВП страны.

Среди каталонцев распространено убеждение, что власти в Мадриде забирают у региона гораздо больше, чем дают.

Правда ли, что Мадрид обирает Каталонию?

В 2011 году правительство Испании сообщало, что Каталония заплатила в госбюджет на 8,5 млрд евро больше, чем получило из него. По данным каталонских властей, разница составила около 11,1 млрд евро.

При этом государственные инвестиции в бюджет Каталонии продолжают снижаться: в 2015 году в регион было направлено 9,5% бюджетных средств, а в 2003 году — около 16%.

Однако эксперты отмечают, что такая ситуация нормальна для страны со столь значительным экономическим дисбалансом между регионами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.76851851851852% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZJ2VfcnsRX/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Roger Buch (@rogerbuch)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-17T19:29:03+00:00">Сен 17 2017 в 12:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Шествие в поддержку независимой Каталонии

Есть опасения, что политический кризис может сильно повлиять на экономическое развитие как Каталонии, так и Испании в целом.

Конфедерация бизнес-организаций Испании (CEOE) призвала все стороны установить «конструктивные отношения, чтобы избежать негативного влияния на социальное взаимодействие и экономическое благополучие».