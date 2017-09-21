Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россию ввязывают в новую войну после Сирии
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Как сделать бизиборд (и что это такое)
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Apple показала новые iPhone
22:46 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Хочет ли Каталония отделиться от Испании?

1 октября правительство Каталонии намерено провести референдум о выходе региона из состава Испании, по итогам которого надеется на провозглашение независимости. Однако насколько сильно каталонцы стремятся к независимому статусу?

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Власти Испании называют голосование незаконным, федеральные суды выпустили распоряжения о запрете референдума. Накануне испанская полиция арестовала ряд высокопоставленных каталонских чиновников и провела обыски в ряде региональных ведомств.

Читайте также
Демонстрация в поддержку независимости Каталонии. Фотография

В ответ на это тысячи каталонцев вышли на улицы, чтобы принять участие в акциях протеста.

Каков был путь Каталонии к независимости?

Каталонский национализм жестко подавлялся властями Испании во времена диктатуры Франсиско Франко, однако эти тенденции резко усилились после его смерти в 1975 году.

В 2006 году власти Испании и Каталонии подписали договор, который предоставлял региону значительную административную и финансовую независимость, однако в 2010 году Конституционный суд Испании отменил некоторые положения этого документа, вызвав резкое недовольство каталонцев.

В ноябре 2014 года сепаратистски настроенное правительство Каталонии провело референдум, 80% участников которого проголосовали за отделение от Испании. Однако эти результаты не были признаны властями Испании.

В начале сентября Каталонский парламент принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, должен был создать юридическую основу для выхода автономной области из состава Испании.

По словам председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, решение о проведении нового референдума было принято в одностороннем порядке после неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Какова реакция Мадрида?

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сделал категоричное заявление.

Хочу сказать спокойно и твердо: не будет никакого референдума, он не состоится.
Мариано Рахой
Премьер-министр Испании

Конституционный суд страны по требованию Рахоя остановил действие закона о переходном периоде, принятого Каталонией. С тех пор правительство Испании пытается взять под контроль финансовые потоки в регионе.

Кроме того, под следствие попали более 700 каталонских градоначальников, поддержавших референдум.

Испания фактически запретила самоуправление в Каталонии и фактически ввела чрезвычайное положение.
Карлес Пучдемон
Глава Каталонии
Во время загрузки произошла ошибка.Премьер-министр Испании Мариано Рахой (справа) и глава Каталонии Карлес Пучдемон (слева)

Какая часть каталонцев хочет независимости?

Лишь 2,2 миллиона человек (из потенциальных 5,4 миллионов избирателей в Каталонии) пришли на голосование в 2014 году.

В 2015 году коалиция сепаратистски настроенных партий победила на региональных выборах. Однако по итогам соцопроса, проведенного в июле этого года, только 41% граждан высказались за проведение референдума, а 49% выступили против него.

Срочность, с которой власти Каталонии стремятся провести голосование, может отчасти объясняться пониманием того, что поддержка независимости постепенно падает.

Однако жесткие действия со стороны Мадрида могут снова побудить каталонцев к активной поддержке сепаратизма.

Есть ли у Каталонии основания для сепаратизма?

Каталонцы говорят на своем языке, история региона насчитывает более тысячи лет, а численность населения (7,5 миллионов человек) сопоставима со Швейцарией.

С XV века Каталония является важной частью Испании, однако сторонники получения независимости утверждают, что регион периодически страдает от попыток Мадрида сделать его «более испанским».

Во время загрузки произошла ошибка.Баннер с надписью "Добро пожаловать в Каталонскую республику" на одной из центральных улиц Барселоны

Столица Каталонии Барселона сегодня является вторым во величине городом Испании. В 1992 году в Барселоне прошли летние Олимпийские игры, что способствовало быстрому развитию города и притоку инвестиций.

Однако экономический кризис 2008 года сильно ударил и по Каталонии: безработица в регионе достигла 19%.

Сегодня в Каталонии проживает 16% населения Испании, и этот регион генерирует почти 19% ВВП страны.

Среди каталонцев распространено убеждение, что власти в Мадриде забирают у региона гораздо больше, чем дают.

Правда ли, что Мадрид обирает Каталонию?

В 2011 году правительство Испании сообщало, что Каталония заплатила в госбюджет на 8,5 млрд евро больше, чем получило из него. По данным каталонских властей, разница составила около 11,1 млрд евро.

При этом государственные инвестиции в бюджет Каталонии продолжают снижаться: в 2015 году в регион было направлено 9,5% бюджетных средств, а в 2003 году — около 16%.

Однако эксперты отмечают, что такая ситуация нормальна для страны со столь значительным экономическим дисбалансом между регионами.

Во время загрузки произошла ошибка.Шествие в поддержку независимой Каталонии

Есть опасения, что политический кризис может сильно повлиять на экономическое развитие как Каталонии, так и Испании в целом.

Конфедерация бизнес-организаций Испании (CEOE) призвала все стороны установить «конструктивные отношения, чтобы избежать негативного влияния на социальное взаимодействие и экономическое благополучие».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
М А К С И М
Каталонии - респект!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
Трамп против Кима: США усиливают санкции против КНДР
При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека
Лавров обвинил НАТО в намерении воссоздать климат холодной войны
Умерла самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур
В ПФР рассказали, за счет чего вырастут пенсии
СМИ: фильм Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут от России на «Оскар»
В Солнечной системе нашли уникальный объект
Спорт
Почему Кубок России по футболу никому не нужен В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
«Ночных волков» лишают земли
Названы российские города с самым грязным воздухом
Петербургских должников накажут холодными батареями
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь