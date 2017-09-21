Хочет ли Каталония отделиться от Испании?

1 октября правительство Каталонии намерено провести референдум о выходе региона из состава Испании, по итогам которого надеется на провозглашение независимости. Однако насколько сильно каталонцы стремятся к независимому статусу?
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Власти Испании называют голосование незаконным, федеральные суды выпустили распоряжения о запрете референдума. Накануне испанская полиция арестовала ряд высокопоставленных каталонских чиновников и провела обыски в ряде региональных ведомств.
В ответ на это тысячи каталонцев вышли на улицы, чтобы принять участие в акциях протеста.
Каков был путь Каталонии к независимости?
Каталонский национализм жестко подавлялся властями Испании во времена диктатуры Франсиско Франко, однако эти тенденции резко усилились после его смерти в 1975 году.
В 2006 году власти Испании и Каталонии подписали договор, который предоставлял региону значительную административную и финансовую независимость, однако в 2010 году Конституционный суд Испании отменил некоторые положения этого документа, вызвав резкое недовольство каталонцев.
В ноябре 2014 года сепаратистски настроенное правительство Каталонии провело референдум, 80% участников которого проголосовали за отделение от Испании. Однако эти результаты не были признаны властями Испании.
В начале сентября Каталонский парламент принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, должен был создать юридическую основу для выхода автономной области из состава Испании.
По словам председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, решение о проведении нового референдума было принято в одностороннем порядке после неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.
Какова реакция Мадрида?
Премьер-министр Испании Мариано Рахой сделал категоричное заявление.
Хочу сказать спокойно и твердо: не будет никакого референдума, он не состоится.
Мариано Рахой
Премьер-министр Испании
Конституционный суд страны по требованию Рахоя остановил действие закона о переходном периоде, принятого Каталонией. С тех пор правительство Испании пытается взять под контроль финансовые потоки в регионе.
Кроме того, под следствие попали более 700 каталонских градоначальников, поддержавших референдум.
Испания фактически запретила самоуправление в Каталонии и фактически ввела чрезвычайное положение.
Карлес Пучдемон
Глава Каталонии
Во время загрузки произошла ошибка.Премьер-министр Испании Мариано Рахой (справа) и глава Каталонии Карлес Пучдемон (слева)
Какая часть каталонцев хочет независимости?
Лишь 2,2 миллиона человек (из потенциальных 5,4 миллионов избирателей в Каталонии) пришли на голосование в 2014 году.
В 2015 году коалиция сепаратистски настроенных партий победила на региональных выборах. Однако по итогам соцопроса, проведенного в июле этого года, только 41% граждан высказались за проведение референдума, а 49% выступили против него.
Срочность, с которой власти Каталонии стремятся провести голосование, может отчасти объясняться пониманием того, что поддержка независимости постепенно падает.
Однако жесткие действия со стороны Мадрида могут снова побудить каталонцев к активной поддержке сепаратизма.
Есть ли у Каталонии основания для сепаратизма?
Каталонцы говорят на своем языке, история региона насчитывает более тысячи лет, а численность населения (7,5 миллионов человек) сопоставима со Швейцарией.
С XV века Каталония является важной частью Испании, однако сторонники получения независимости утверждают, что регион периодически страдает от попыток Мадрида сделать его «более испанским».
Во время загрузки произошла ошибка.Баннер с надписью "Добро пожаловать в Каталонскую республику" на одной из центральных улиц Барселоны
Столица Каталонии Барселона сегодня является вторым во величине городом Испании. В 1992 году в Барселоне прошли летние Олимпийские игры, что способствовало быстрому развитию города и притоку инвестиций.
Однако экономический кризис 2008 года сильно ударил и по Каталонии: безработица в регионе достигла 19%.
Сегодня в Каталонии проживает 16% населения Испании, и этот регион генерирует почти 19% ВВП страны.
Среди каталонцев распространено убеждение, что власти в Мадриде забирают у региона гораздо больше, чем дают.
Правда ли, что Мадрид обирает Каталонию?
В 2011 году правительство Испании сообщало, что Каталония заплатила в госбюджет на 8,5 млрд евро больше, чем получило из него. По данным каталонских властей, разница составила около 11,1 млрд евро.
При этом государственные инвестиции в бюджет Каталонии продолжают снижаться: в 2015 году в регион было направлено 9,5% бюджетных средств, а в 2003 году — около 16%.
Однако эксперты отмечают, что такая ситуация нормальна для страны со столь значительным экономическим дисбалансом между регионами.
Во время загрузки произошла ошибка.Шествие в поддержку независимой Каталонии
Есть опасения, что политический кризис может сильно повлиять на экономическое развитие как Каталонии, так и Испании в целом.
Конфедерация бизнес-организаций Испании (CEOE) призвала все стороны установить «конструктивные отношения, чтобы избежать негативного влияния на социальное взаимодействие и экономическое благополучие».
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