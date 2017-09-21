Генпрокуратура отклонила жалобу против Додона
Генеральная прокуратура отклонила уголовную жалобу, поданную партией «Действие и солидарность» против Игоря Додона, отмечает Noi.md.
Генеральная прокуратура отклонила уголовную жалобу, поданную партией «Действие и солидарность» против Игоря Додона, отмечает Noi.md.
Формирование обвинило Игоря Додона в предательстве и подстрекательстве к национальной розни и потребовало от прокуратуры расследовать действия главы государства в свете этих подозрений. Однако учреждение установило, что оснований для начала
«Учитывая, что факты, описанные в обращении, не содержат убедительных доказательств в совершении инкриминируемых преступлений, Генпрокуратура не имеет правовых оснований для вмешательства», подчеркивается в ответе главного прокурора Управления политик и реформ Александра Никиты, адресованном Майе Санду.
Прокурор напомнил, что, согласно Конституции, глава государства пользуется иммунитетом и не может нести ответственность за высказанные мнения.
«Факты, изложенные в петиции, касаются идей, взглядов и мнений, выраженных президентом при осуществлении конституционного мандата. Согласно Конституции, президент пользуется иммунитетом и не может быть привлечен к ответственности за мнения, выраженные в период осуществлении своего мандата», говорится в ответе Генпрокуратуры.