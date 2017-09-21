Генпрокуратура отклонила жалобу против Додона

Источник: Noi.md

Формирование обвинило Игоря Додона в предательстве и подстрекательстве к национальной розни и потребовало от прокуратуры расследовать действия главы государства в свете этих подозрений. Однако учреждение установило, что оснований для начала какого-либо расследований в этом отношении нет.

«Учитывая, что факты, описанные в обращении, не содержат убедительных доказательств в совершении инкриминируемых преступлений, Генпрокуратура не имеет правовых оснований для вмешательства», подчеркивается в ответе главного прокурора Управления политик и реформ Александра Никиты, адресованном Майе Санду.

Прокурор напомнил, что, согласно Конституции, глава государства пользуется иммунитетом и не может нести ответственность за высказанные мнения.