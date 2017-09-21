Порошенко рассказал о поддержке Трампом идеи ввода миротворцев в Донбасс

Источник: Reuters

«Важная позиция, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, относительно размещения на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН», — сказал Порошенко журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Нью-Йорке.

Накануне президент Украины призывал Совет Безопасности ООН разместить миротворцев в Донбассе в сжатые сроки.

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«Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев на Донбассе — чем быстрее, тем лучше», — сказал Порошенко.

Он напомнил, что весной 2015 года уже официально обращался с просьбой к председателю Совета безопасности инициировать надлежащие процедуры по развертыванию миротворческой операции ООН на Украине. По словам Порошенко, с тех пор этот вопрос стал еще более актуальным.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на юго-востоке Украины. При этом он оговорился, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а миротворческие силы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.