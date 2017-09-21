Додон: у молдавских чиновников не должно быть двойного гражданства

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что на руководящих постах должны находиться чиновники исключительно с молдавским гражданством.

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Отвечая на вопросы граждан в ходе «Прямой линии с президентом» Додон заявил, что в высших органах власти Молдовы должны быть только граждане республики.

«Настаиваю, чтобы в высших органах Молдовы были только граждане республики. Как можно доверять депутату, или члену Конституционного суда, если он присягал на верность Румынии? В руководящих должностях должны быть только граждане Молдовы», — отметил Додон.