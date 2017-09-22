Трамп объявил о новых санкциях против Северной Кореи
Президент США Дональд Трамп расширил экономические санкции против Северной Кореи. Новая волна ограничений касается
Президент США Дональд Трамп расширил экономические санкции против Северной Кореи. Новая волна ограничений касается
Президент США Дональд Трамп объявил о новых экономических санкциях в отношении Северной Кореи и стран, которые ведут бизнес с КНДР, об этом он заявил во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и
«Толерантность к этой позорной практике должна закончиться сейчас», — заявил Трамп, говоря о ядерной политике КНДР.
Ядерное оружие Северной Кореи и ее ракетные разработки — это серьезная угроза миру и безопасности.
Он также похвалил китайского лидера Си Цзиньпина, по распоряжению которого центральный банк Китая запретил китайским кредитным организациям вести бизнес с северокорейскими компаниями. Такую политику Трамп назвал «очень смелым» и «неожиданным» шагом.
Трамп также добавил, что Соединенные Штаты в течение 25 лет работают над проблемой Северной Кореи, но предыдущие президентские администрации «ничего не делали, поэтому мы находимся в той ситуации, которая сложилась сегодня».
Ранее сегодня министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал угрозы Трампа в адрес КНДР «лаем собаки». «Если он думает, что может напугать нас лаем собаки, то это настоящий собачий сон», — приводит заявление Ли Ён Хо.
Выступая на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября, Трамп заявил, что США могут «полностью уничтожить» Северную Корею. У США не останется другого выбора, если КНДР продолжит угрожать США и союзникам.