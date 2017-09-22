Трамп объявил о новых санкциях против Северной Кореи

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп объявил о новых экономических санкциях в отношении Северной Кореи и стран, которые ведут бизнес с КНДР, об этом он заявил во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нью-Йорке, передает агентство Bloomberg.

«Толерантность к этой позорной практике должна закончиться сейчас», — заявил Трамп, говоря о ядерной политике КНДР.

Ядерное оружие Северной Кореи и ее ракетные разработки — это серьезная угроза миру и безопасности. Дональд Трамп Президент США

Он также похвалил китайского лидера Си Цзиньпина, по распоряжению которого центральный банк Китая запретил китайским кредитным организациям вести бизнес с северокорейскими компаниями. Такую политику Трамп назвал «очень смелым» и «неожиданным» шагом.

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Трамп также добавил, что Соединенные Штаты в течение 25 лет работают над проблемой Северной Кореи, но предыдущие президентские администрации «ничего не делали, поэтому мы находимся в той ситуации, которая сложилась сегодня».

Ранее сегодня министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал угрозы Трампа в адрес КНДР «лаем собаки». «Если он думает, что может напугать нас лаем собаки, то это настоящий собачий сон», — приводит заявление Ли Ён Хо.