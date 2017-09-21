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20:44 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы о том, что нужно реформировать в образовании

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, что нужно реформировать в системе образования нашей страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Увеличение количества рабочих мест в Молдове приведет к тому, что количество учащихся не будет более достигать того минимума, который есть сейчас, заявил в четверг президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямой линии.

«В этом году в вузы Молдовы поступило только 17 тысяч человек, что в три раза меньше, чем 10 лет назад. А в первые классы пошло лишь 30 тысяч детей», — сообщил Додон.

По его словам, учителя в школах и преподаватели в университетах должны быть патриотами Молдовы, а не другого государства, «как это часто у нас бывает».

«Также нужно сохранить возможность для представителей немажоритарных этносов учиться на родном языке», — сказал президент.

Он добавил, что добьется отмены преподавания истории румын и введения преподавания истории Молдовы.

«Существуют учебники по истории Молдовы. Их нужно актуализировать и можно будет вводить в школьную программу. Нигде в мире не изучают историю соседнего государства. Румыния появилась в 1859 году, Молдова — в XIV веке», — объяснил Додон.

Он напомнил, что партия социалистов в 2017 году добилась отмены обязательной сдачи экзамена на степень бакалавра.

«Путь этот экзамен останется, и его будут сдавать те, кто захочет поступать в университет за границей. Но если выпускник намерен учиться дальше, например, по спортивному профилю, то зачем ему бакалавриат? Ему нужны специализированные знания, на постижение которых необходимо время и силы», — подчеркнул глава государства.

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