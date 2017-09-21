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21:11 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: МИДЕИ блокировало мое участие в заседании ГА ООН

Игорь Додон заявил, что МИДЕИ блокировало его участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Несмотря на то, что в ежегодном заседании Генеральной ассамблеи ООН участвую большей частью главы государства, министерство иностранных дел и евроинтеграции не довело до главы государства информацию о приглашении на эту встречу, — заявил в четверг президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямой линии.

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«Правительство заблокировало эту информацию, чтобы использовать площадку ГА ООН в своих целях. Так же, как ранее МИДЕИ хотело блокировать мою встречу в (представитель ЕС по иностранным делам — ред.) Федерикой Могерини в Тегеране», — отметил Додон.

Он заявил, что будет настаивать на своем участии в заседании ГА ООН в следующем году.

Очередная сессия ГА ООН открылась 12 сентября. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начались 19 сентября.

Заявленный ранее вопрос о вынесении на 72-ю сессию ГА ООН пункта о выводе из Молдовы иностранных военных рассмотрен не будет.

Пресс-секретарь председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Бренден Варма ранее заявил, что «в соответствии с договоренностью между заинтересованными делегациями генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдет в октябре».

На заседание ГА ООН отправился премьер-министр Молдовы Павел Филип.

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