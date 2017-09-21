Додон: МИДЕИ блокировало мое участие в заседании ГА ООН
Игорь Додон заявил, что МИДЕИ блокировало его участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Игорь Додон заявил, что МИДЕИ блокировало его участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Несмотря на то, что в ежегодном заседании Генеральной ассамблеи ООН участвую большей частью главы государства, министерство иностранных дел и евроинтеграции не довело до главы государства информацию о приглашении на эту встречу, — заявил в четверг президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямой линии.
«Правительство заблокировало эту информацию, чтобы использовать площадку ГА ООН в своих целях. Так же, как ранее МИДЕИ хотело блокировать мою встречу в (представитель ЕС по иностранным делам — ред.) Федерикой Могерини в Тегеране», — отметил Додон.
Он заявил, что будет настаивать на своем участии в заседании ГА ООН в следующем году.
Очередная сессия ГА ООН открылась 12 сентября. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начались 19 сентября.
Заявленный ранее вопрос о вынесении на 72-ю сессию ГА ООН пункта о выводе из Молдовы иностранных военных рассмотрен не будет.
На заседание ГА ООН отправился