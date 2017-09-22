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11:55 (мск), источник: РИА Новости

Решение КМСЕ по делу «Кировлеса» будет носить рекомендательный характер

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов в беседе с РИА Новости заявил, что каким бы ни было решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по делу «Кировлеса», оно все равно не будет носить обязательного характера и иметь юридической силы.

Источник: РИА "Новости"

«Это решение может иметь только рекомендательный характер, а то или иное суверенное государство вправе его воспринимать или не воспринимать», — отметил Ильяс Умаханов.

Также он уточнил, что даже решения Европейского суда по правам человека, если они противоречат Конституции РФ, не подлежат исполнению на территории России.

«Вообще никто бы не обратил на этот вопрос внимания, но вокруг этого дела в очередной раз придумали политическую оболочку, политическую шумиху, которая, конечно же, связана исключительно с персоной господина Навального и ни с чем другим. Это такое искусственное подогревание интереса, не более того», — сказал Умаханов.

В свою очередь судья ЕСПЧ в 1998—2012 годы, член Венецианской комиссии Совета Европы Анатолий Ковлер рассказал о том, как обычно проходит процедура рассмотрения Комитетом министров Совета Европы различных вопросов: «Комитет смотрит, как выполнено постановление по индивидуальным мерам и приняты ли меры общего характера. Комитет оценивает ответы государств. Каждую среду на ковер вызываются представители разных государств и отчитываются. Процедура довольно рутинная».

С 19 по 21 сентября в Страсбурге проходит 1294-е заседание Комитета министров Совета Европы, на котором запланировано рассмотрение вопроса об исполнении Россией решения по делу «Кировлеса». Возможно, 21 сентября совет примет решение о том, что постановление ЕСПЧ, вынесенное по жалобе Алексея Навального на приговор Кировского суда, выполнено не в полном объеме.

Решения КМСЕ носят декларативный характер и не являются обязательными. Как правило, совет ограничивается вынесением резолюций или направлением специальных писем от имени Комитета министров, его председателя или Генерального секретаря Совета Европы в адрес высокопоставленных должностных лиц государства-ответчика.

Дело «Кировлеса» рассматривалось судом дважды. В ходе первого процесса бывший советник губернатора Кировской области на общественных началах Навальный, не признавший вину и считающий дело политически мотивированным, получил пятилетний условный срок, но приговор был отменен Верховным судом РФ после постановления ЕСПЧ, который нашел нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве, но не обнаружил политической мотивации.

В ходе повторного разбирательства по делу «Кировлеса» предыдущий приговор Навальному в мае был признан законным и обоснованным. По версии следствия, Навальный и экс-глава Вятской лесной компании Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлеса» на заведомо не выгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллиона рублей.

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