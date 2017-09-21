Источник: AP 2017

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс стремится воссоздать климат холодной войны, отказываясь следовать принципу равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«За последнюю четверть века наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны, — указал министр. — Много делали для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике и в мире в целом».

«Это, однако, не встретило взаимности со стороны наших западных партнеров», — отметил Лавров.

НАТО стремится воссоздать климат холодной войны, отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. Сергей Лавров Министр иностранных дел России