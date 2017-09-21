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22:19 (мск), источник: ТАСС

Лавров: НАТО стремится воссоздать климат холодной войны

Глава МИД РФ считает, что альянс «отказывается претворять в жизнь провозглашенный в 90-е годы принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ».

Источник: AP 2017

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс стремится воссоздать климат холодной войны, отказываясь следовать принципу равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«За последнюю четверть века наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны, — указал министр. — Много делали для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике и в мире в целом».

«Это, однако, не встретило взаимности со стороны наших западных партнеров», — отметил Лавров.

НАТО стремится воссоздать климат холодной войны, отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России

В свою очередь, Запад, по словам главы МИД РФ, выстраивал свою политику по принципу «кто не с нами, тот против нас», «встав на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения».

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