Додон: следующая встреча с Путиным состоится 11 октября в Сочи

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в четверг в ходе «прямой линии», что следующая его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится 11 октября в Сочи.

Отвечая на вопросы граждан, Додон отметил, что республике надо строить хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком. Молдавский лидер добавил, что для страны необходимо сохранить диалог с ЕС, но важно восстановить отношения с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что с начала этого года благодаря договоренностям, достигнутым между лидерами России и Молдовы, экспорт отечественной продукции на рынок РФ продукции увеличился в разы.

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«По поводу тарифов на газ. Говорил, что у меня была принципиальная договоренность с руководством РФ, чтобы сделать большую скидку для Молдовы, что привело бы к снижению и тарифа на коммунальные услуги. Но Демпартия провоцирует Россию — объявление персона нон грата (вице-премьера РФ Дмитирия Рогозина), высылка российских дипломатов», — сказал Додон.

По его словам, правительство и парламентское большинство делает все возможное, чтобы Россия отреагировала, но пока РФ держится. Додон отметил, что Россия с понимаем относится к ситуации в Молдове и не вводит санкции для экспортеров и народа республики.

«Есть договоренность, у меня следующая встреча с Владимиром Путиным состоится в Сочи, 11 октября, где мы все эти вопросы обсудим. Но для нас крайне важно, хочу дать этот сигнал и нашим производителям, я буду делать все важное, чтобы сохранить российский рынок, потому что это конкретные десятки тысяч рабочих мест, которые мы можем потерять», — сказал Додон.