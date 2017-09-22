Дума Владивостока впервые соберется в новом составе сегодня, 22 сентября

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.

Первое организационное заседание проведут сегодня, 22 сентября депутаты нового созыва Думы Владивостока, избранные по итогам выборов 10 сентября. Нардепам предстоит избрать председателя гордумы, его заместителей, а также глав пяти комитетов. Заседание начнется в 14.00.

Первое заседание Думы города Владивостока 5-го созыва было назначено на 22 сентября и.о. главы города Владивостока Константином Межоновым.

Это будет организационное заседание, на котором будут избраны основные руководящие органы, в том числе председатель Думы, заместители председателя, председатели комитетов, после чего представительный орган сможет осуществлять свою работу и принимать все необходимые решения. Главным событием первого заседания, безусловно, станут выборы председателя городской думы.

Согласно регламенту Думы Владивостока, спикера Думы Владивостока избирают тайным голосованием из числа депутатов.

Кандидатуры на должность председателя Думы могут предлагаться депутатами, в том числе путем самовыдвижения. Все выдвинутые кандидаты выступают на заседании Думы, отвечают на вопросы депутатов. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, агитировать «за» или «против» кандидата, высказывать свое мнение по кандидатурам. В процессе обсуждения кандидатур любой из кандидатов вправе взять самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. Заочное обсуждение кандидатур не допускается. Выдвинутые кандидатуры включаются в список для голосования автоматически. На должность председателя избранным считается кандидат, получивший в результате тайного голосования более половины голосов от числа избранных депутатов, то есть простое большинство — 18 депутатов. Поскольку «Единая Россия» получила в новой гордуме 22 мандата из 35 (почти 63%), практически нет сомнений в утверждении на пост спикера гордумы представителя партии власти. «Единая Россия» выдвинула на этот пост экс-главу приморского филиала «Почты России», зампредседателя приморского реготделения ЕР, вице-президента Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье» Андрея Брика.

Спикер гордумы прежнего созыва Елена Новицкая в новом созыве возглавит фракцию «Единой России», заменив на этом посту участвовавшего в выборах, но не сумевшего переизбраться экс-вице спикера и руководителя фракции ЕР в Думе Владивостока Дмитрия Пенязя.

По итогам выборов 10 сентября прошла масштабная ротация, которая затронула более ¾ депутатского корпуса. Из 35 депутатов прошлого созыва переизбрались только восемь человек, что говорит о слабой преемственности. Среди остальных избранников — новички, большинству которых только предстоит познакомиться с регламентом и правилами работы с избирателями.