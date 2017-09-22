Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные рассказали подробности операции по спасению взвода российской военной полиции, который попал в окружение 20 сентября в зоне деэскалации «Идлиб» на северо-западе Сирии.

По их словам, 19 российских военнослужащих, 12 сирийцев, бронекапсула «Тайфун», водовозка и «Урал» на рассвете оказались под огнем превосходящих в десятки раз сил боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра». Россияне с союзниками укрылись от минометного обстрела и заняли круговую оборону. Неравный бой длился несколько часов, сообщает НТВ.

Началось все по классике. Артиллерийский обстрел, минометный огонь, плотный. Переждали артиллерийский обстрел. Началось наступление при поддержке крупнокалиберных пулеметов со стороны бойцов «Джебхат ан-Нусра».

«Благодаря умелым действиям нашего командира, старшего лейтенанта Самойлова заняли оборону, первую волну отбили. В процессе боя было выведено из строя две единицы техники. После минометного обстрела они стали наступать с пикапами, на прямую наводку выкатили пикапы с пулеметами. Начали обстреливать пулеметами наши позиции, — рассказал ефрейтор военной полиции Андрей Владыкин.

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«Одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте, развернутом в этом районе в качестве сил контроля сил деэскалации», — рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

«Когда начался минометный обстрел, мой взвод занял оборону на втором этаже, согласно боевому расчету. Держали оборону до тех пор, пока не стали попадать мины прямой наводкой в здание. Второй этаж был разрушен, и мы переместились на первый этаж, где находились военнослужащие САР. Совместно с ними держали оборону», — приводит телеканал «Звезда» слова командира взвода Александра Самойлова.

Неприятным сюрпризом для боевиков стало то, что за их перемещениями наблюдали бойцы Сил специальных операций (ССО), которые сразу после атаки вступили в схватку и оттянули на себя основные силы атакующих.

Именно на своем направлении мы насчитали около четырех или пяти танков и столько же БМП. В каждом БМП находились порядка 8−10 человек, и еще пехота шла. И только на нашем направлении было 90−100 человек. Они шли на наши позиции Максим Боец ССО

Одновременно по наступающим боевикам был открыт артиллерийский огонь. Удары с воздуха нанесли штурмовики Су-25. Как пояснили в Генштабе, что «в результате кольцо окружения было прорвано и подразделения вооруженных сил Российской Федерации с боями, без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции получили ранения трое военнослужащих ССО. Общие потери противоположной стороны составили около 850 боевиков, 11 танков, четыре БМП и 50 автомобилей.

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Следующей ночью сирийские военные дважды подверглись обстрелу из района, где располагаются войска «Сирийских демократических сил», которые поддерживают США. «На фоне успехов сирийских войск международной коалицией во главе с США и “Сирийскими демократическими силами” остановлена операция по освобождению Ракки», — сообщал официальный представитель Минобороны России Конашенков.

Массированный огонь велся из минометов и реактивной артиллерии. По данным представителя российского военного ведомства, сейчас военнослужащие российских Сил специальных операций (ССО) вместе с сирийскими войсками выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков ИГ («Исламское государство», запрещена в России) в этих районах.

В Министерстве обороны добавили, что в ночь на 21 сентября сирийской армии удалось очистить от террористов около 16 кв. км и два населенных пункта на западном берегу реки Евфрат. Конашенков заявил, что очень скоро сирийский Дейр-эз-Зор будет освобожден полностью.

«В ближайшую неделю город будет освобожден полностью», — заверил военный.