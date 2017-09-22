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02:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын посчитал речь президента США Дональда Трампа с трибуны Генассамблеи ООН о возможности полного уничтожения Северной Кореи объявлением Пхеньяну войны. Соответствующее заявление было распространено государственным информационным агентством ЦТАК.

Источник: Reuters
«Поскольку Трамп жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения нашей Республики, мы, со своей стороны, серьезно готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры. Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка будем укрощать огнем!», — отмечается в русской версии заявления (стилистика соблюдена — прим. «Ленты. Ру»).
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21 сентября министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, прибывший в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, назвал выступление американского президента Дональда Трампа «собачьим лаем».

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится. «[Ким Чен Ын] ведет себя и свой режим к самоубийству», — заявил Трамп. Он настоятельно призывал государства — члены Организации Объединенных Наций вместе работать над изоляцией властей КНДР до тех пор, пока они не прекратят враждебное поведение.

8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил КНДР «гибелью режима и уничтожением народа».

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