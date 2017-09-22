Беларусь призывает поставить точку в холодной войне и предлагает площадку для глобальных переговоров

Источник: БЕЛТА

По словам министра, для нескольких последних десятилетий характерны две противоречивые тенденции — растущая политическая фрагментация и усиливающаяся экономическая глобализация. Первая тенденция ассоциируется с глобальной политической нестабильностью.

«Она стала результатом войн, конфликтов, терроризма, ксенофобии и других факторов. Создается ощущение нарастающего хаоса и безнадежности», — отметил он.

Владимир Макей заявил, что причина, почему мир оказался в такой ситуации, заключается в том, что не была поставлена точка в последнем эпохальном конфликте — холодной войне.

«Она не завершилась принятием мирного договора, как это всегда происходило с окончанием всех предыдущих эпохальных войн. Как следствие, мы остались без общепризнанных рамок для дальнейшего поведения, — сказал глава внешнеполитического ведомства. — Различные силы стали по разному интерпретировать это состояние геополитической неопределенности и соответствующим образом действовать. Что было очевидным и законным для одних, было непонятным и нелегитимным для других. По большому счету, все проблемы, накопившиеся с начала 90-х годов — это следствие нашей неспособности довести дело до конца в завершении холодной войны. Но никогда не поздно сделать то, что правильно».

В этой связи министр напомнил об инициативе Президента Беларуси о проведении нового переговорного процесса по аналогии с Хельсинкским процессом 70-х годов.

«Разумеется, с пониманием тех проблем и угроз, которые актуальны для всех нас сегодня. Необходимо говорить о своеобразном расширении и переосмыслении этого формата. Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные игроки, прежде всего Китай, Россия, США, государства Европейского союза, начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений. Беларусь со своей стороны готова предоставить площадку для процесса. Мы готовы выполнить эту задачу так же ответственно, как Беларусь это делает на протяжении последних лет в рамках усилий по урегулированию кризиса в Украине. Минск готов стать мостом, связывающим старое с еще не родившимся», — заявил Владимир Макей.

Он считает, что договоренности по итогам такого диалога поставили бы точку в последней эпохальной войне и могли бы быть впоследствии реализованы при активном подключении ООН. «Тем самым мы бы повернули вспять тенденцию растущей политической фрагментации в мире», — отметили министр.