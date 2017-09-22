Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Удивительные факты о сексе из мира животных
Врач всю ночь принимала роды, а утром родила сама
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
16Последствия урагана «Ирма»
07:12 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь призывает поставить точку в холодной войне и предлагает площадку для глобальных переговоров

22 сентября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Беларусь призывает поставить точку в холодной войне и предлагает площадку для глобального переговорного процесса. Об этом Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам министра, для нескольких последних десятилетий характерны две противоречивые тенденции — растущая политическая фрагментация и усиливающаяся экономическая глобализация. Первая тенденция ассоциируется с глобальной политической нестабильностью.

«Она стала результатом войн, конфликтов, терроризма, ксенофобии и других факторов. Создается ощущение нарастающего хаоса и безнадежности», — отметил он.

Владимир Макей заявил, что причина, почему мир оказался в такой ситуации, заключается в том, что не была поставлена точка в последнем эпохальном конфликте — холодной войне.

«Она не завершилась принятием мирного договора, как это всегда происходило с окончанием всех предыдущих эпохальных войн. Как следствие, мы остались без общепризнанных рамок для дальнейшего поведения, — сказал глава внешнеполитического ведомства. — Различные силы стали по разному интерпретировать это состояние геополитической неопределенности и соответствующим образом действовать. Что было очевидным и законным для одних, было непонятным и нелегитимным для других. По большому счету, все проблемы, накопившиеся с начала 90-х годов — это следствие нашей неспособности довести дело до конца в завершении холодной войны. Но никогда не поздно сделать то, что правильно».

В этой связи министр напомнил об инициативе Президента Беларуси о проведении нового переговорного процесса по аналогии с Хельсинкским процессом 70-х годов.

«Разумеется, с пониманием тех проблем и угроз, которые актуальны для всех нас сегодня. Необходимо говорить о своеобразном расширении и переосмыслении этого формата. Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные игроки, прежде всего Китай, Россия, США, государства Европейского союза, начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений. Беларусь со своей стороны готова предоставить площадку для процесса. Мы готовы выполнить эту задачу так же ответственно, как Беларусь это делает на протяжении последних лет в рамках усилий по урегулированию кризиса в Украине. Минск готов стать мостом, связывающим старое с еще не родившимся», — заявил Владимир Макей.

Он считает, что договоренности по итогам такого диалога поставили бы точку в последней эпохальной войне и могли бы быть впоследствии реализованы при активном подключении ООН. «Тем самым мы бы повернули вспять тенденцию растущей политической фрагментации в мире», — отметили министр.

«Может быть, это кому-то покажется сегодня не реалистичным. Но именно так же в свое время, три года назад, воспринималось предложение Президента Беларуси о введении миротворцев в Украину. А сейчас эта идея реанимирована и активно обсуждается в ООН», — добавил Владимир Макей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Следственный комитет сообщил подробности по делу о нападении гимназиста на
Чеченская делегация во главе с Кадыровым приедет в Минск
Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
Умерла самая богатая женщина мира
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь