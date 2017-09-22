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09:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии помощник Михаила Бабича рассказал, как попасть в кадровый резерв ПФО

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Валенков провел встречу со слушателями Малой академии государственного управления республики. Разговор состоялся в Башкирском государственном университете, на базе которого работает академия.

Чиновник рассказал об особенностях государственной и муниципальной службы, поделился мнением о том, какими качествами должны обладать будущие управленцы. Слушатели интересовались, как формируется состав резерва полномочного представителя, как эффективно реализовать свои идеи. Кроме того, обсуждались окружные форумы, в которых будущие управленцы Башкортостана принимают активное участие.

Помощник полпреда подчеркнул, что все проекты, в том числе и Малая академия государственного управления, реализуемые под патронатом полпреда Михаила Бабича и при поддержке глав регионов, в первую очередь, направлены на выявление талантливой и активной молодежи. В завершении встречи Сергей Валенков пожелал ребятам успехов и новых свершений.

Малая академия государственного управления — проект, который работает во всех регионах Приволжского федерального округа. На учебу в академию поступают студенты ведущих вузов на конкурсной основе. За время двухлетнего обучения в МАГУ слушатели проходят практику в органах государственной власти, имеют возможность прослушать лекции руководителей федеральных и республиканских ведомств. Первый набор в МАГУ Башкортостана был произведен в 2010 году. С того момента знания в области управления получили 144 человека.

По окончании МАГУ слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «государственное и муниципальное управление» и сертификат.

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