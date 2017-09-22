Новым мэром Норильска стал Ринат Ахметчин
Ранее Норильск возглавлял Олег Курилов.
Ранее Норильск возглавлял Олег Курилов.
Новым мэром Норильска стал Ринат Ахметчин. Об этом сообщает
Церемония инаугурации состоялась в норильском
«Целью своей работы на посту главы города Норильска вижу укрепление
Мэра в этом году впервые выбирали не из состава депутатов горсовета, а по конкурсу. С 25 августа по 15 сентября в Норильске шел прием документов от претендентов. На конкурс поступило три заявки — от Ахметчина, директора завода «Сибирская вода» Дениса Каминского и начальника отделения филиала ФКУ «Налог-Сервис» Виктора Литвиненко. После собеседования 18 сентября члены конкурсной комиссии допустили до второго этапа Каминского и Ахметчина. В итоге на решающем этапе кандидатура Ахметчина была поддержана единогласно.
Ринат Ахметчин родился 21 апреля 1965 года. Трудовую деятельность начал в 1984 году дежурным слесарем по ремонту оборудования участка самоходного оборудования Норильского шахтопроходческого треста. Затем работал проходчиком, электрослесарем по ремонту оборудования, мастером подземного участка на предприятиях «Норникеля». С 2006 по 2008 годы являлся замруководителя
Ранее Норильск возглавлял Олег Курилов. До избрания на пост мэра с 2008 года он занимал должность заместителя директора по персоналу и социальной политике «Норникеля».
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