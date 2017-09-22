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05:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Новым мэром Норильска стал Ринат Ахметчин

Ранее Норильск возглавлял Олег Курилов.

Новым мэром Норильска стал Ринат Ахметчин. Об этом сообщает пресс-служба администрации заполярного города.

Церемония инаугурации состоялась в норильском музейно-выставочном комплексе. Ахметчин принял присягу, после чего председатель Горсовета Александр Пестряков вручил ему знак главы города.

«Целью своей работы на посту главы города Норильска вижу укрепление социально-экономического потенциала нашего города, качественное улучшения жизни норильчан. Мы с коллегами обязательно продолжим реализацию приоритетных муниципальных программ, будем стремиться к дальнейшему выполнению всех социальных обязательств перед населением. Я сделаю все, чтобы Норильск становился лучше. Обещаю работать открыто и честно на благо нашего любимого города», — сказал Ринат Ахметчин.

Мэра в этом году впервые выбирали не из состава депутатов горсовета, а по конкурсу. С 25 августа по 15 сентября в Норильске шел прием документов от претендентов. На конкурс поступило три заявки — от Ахметчина, директора завода «Сибирская вода» Дениса Каминского и начальника отделения филиала ФКУ «Налог-Сервис» Виктора Литвиненко. После собеседования 18 сентября члены конкурсной комиссии допустили до второго этапа Каминского и Ахметчина. В итоге на решающем этапе кандидатура Ахметчина была поддержана единогласно.

Ринат Ахметчин родился 21 апреля 1965 года. Трудовую деятельность начал в 1984 году дежурным слесарем по ремонту оборудования участка самоходного оборудования Норильского шахтопроходческого треста. Затем работал проходчиком, электрослесарем по ремонту оборудования, мастером подземного участка на предприятиях «Норникеля». С 2006 по 2008 годы являлся замруководителя горно-металлургической дирекции «ГМК «Норильский никель» по персоналу. С 2008 по 2017 годы — генеральный директор ООО «Норильский промышленный транспорт».

Ранее Норильск возглавлял Олег Курилов. До избрания на пост мэра с 2008 года он занимал должность заместителя директора по персоналу и социальной политике «Норникеля».

Фото: пресс-служба администрации Норильска.

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