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08:42 (мск), источник: РБК

КНДР пригрозила США «мощнейшим» испытанием водородной бомбы

Пхеньян может провести «самое мощное испытание» водородной бомбы в ответ на угрозу Трампа «полностью уничтожить» КНДР, заявил глава МИД страны. Ранее Ким Чен Ын пообещал рассмотреть «сверхжесткие ответные меры» в отношении США.

Источник: AP 2017

Северная Корея может провести «мощнейшее» испытание водородной бомбы в Тихом океане в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа «полностью уничтожить» КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ли Ён Хо, сообщает агентство Yonhap.

Такое заявление глава МИД КНДР сделал после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал «рассмотреть сверхжесткие ответные меры» в отношении США, отмечает агентство.

Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане.
Ли Ён Хо
Министр иностранных дел Северной Кореи

Вместе с тем министр отметил, что такие решения принимает лидер КНДР. «Мы не имеем представления о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын», — сказал он.

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Дональд Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР во время выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН 19 сентября. Если Пхеньян не остановит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам, у Соединенных Штатов «не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», говорил он с трибуны ООН.

Вместе с тем американский лидер выразил надежду, что необходимость военного ответа на действия Северной Кореи не наступит. Он также призвал все страны-члены ООН провести совместную политику по изоляции северокорейского лидера, до тех пор пока тот не прекратит свои «враждебные» действия.

Ким Чен Ын назвал слова Трампа о том, что США могут «полностью уничтожить» КНДР, «сложной изощренностью безумного мошенника», которая «теперь поражает весь мир».

Заявления американского президента вызывают «глобальную озабоченность», сказал северокорейский лидер, сравнив его слова с «лаем испуганной собаки». «Поскольку Трамп отказался от мира и оскорбил нашу республику, [таким образом] было сделано самое возмутительное объявление войны», — заявил Ким Чен Ын. «Мы будем серьезно рассматривать соответствующие сверхжесткие ответные меры», — пообещал он.

Трамп: США терпеливы, но готовы уничтожить КНДР
Во время загрузки произошла ошибка.
19 сентября© Ньюстюб
16 комментариевк этой статье
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Комментарии16
Комментарии
16
Евгений Евгений
Молодцы КНДР не прогибаются гнут свою линию!
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