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09:59 (мск), источник: Интерфакс

Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России

Под подозрение попали три тысячи объявлений, оплаченных с российских счетов.

Источник: AP 2017

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Компания Facebook поделится с американским конгрессом информацией о рекламе в соцсети, которая была оплачена с российских счетов, сообщил телеканал CNN.

Информацию предоставят комитетам по разведке обеих палат парламента. В четверг генеральный директор компании Марк Цукерберг провел мероприятие Facebook Live, где рассказал о плане решения проблемы иностранного вмешательства в выборы. План состоит из девяти пунктов.

Facebook уже передал информацию о рекламных объявлениях и счетах Роберту Мюллеру, который расследует дело о вмешательстве в выборы президента 2016 года. Конгресс пока не располагает этими данными.

Источник телеканала сказал, что Facebook поделится информацией о трех тысячах рекламных объявлений.

Цукерберг объявил, что над решением проблемы вмешательства работают более 250 сотрудников его компании. Они взаимодействуют с избирательными комиссиями по всему миру, чтобы обозначить риски и делиться информацией о нечистоплотных субъектах с другими ИТ-компаниями.

Сейчас в США расследуют дело о вмешательстве России в предвыборный процесс 2016 года. В результате прошлогодних выборов президентом страны стал Дональд Трамп.

Марк Цукерберг передал властям сведения по делу о «российском вмешательстве»
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Lev Lev
Больше интересует, какова демократия и выборы у нас..
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