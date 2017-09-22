Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России

Источник: AP 2017

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Компания Facebook поделится с американским конгрессом информацией о рекламе в соцсети, которая была оплачена с российских счетов, сообщил телеканал CNN.

Информацию предоставят комитетам по разведке обеих палат парламента. В четверг генеральный директор компании Марк Цукерберг провел мероприятие Facebook Live, где рассказал о плане решения проблемы иностранного вмешательства в выборы. План состоит из девяти пунктов.

Facebook уже передал информацию о рекламных объявлениях и счетах Роберту Мюллеру, который расследует дело о вмешательстве в выборы президента 2016 года. Конгресс пока не располагает этими данными.

Источник телеканала сказал, что Facebook поделится информацией о трех тысячах рекламных объявлений.

Цукерберг объявил, что над решением проблемы вмешательства работают более 250 сотрудников его компании. Они взаимодействуют с избирательными комиссиями по всему миру, чтобы обозначить риски и делиться информацией о нечистоплотных субъектах с другими ИТ-компаниями.