Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
Под подозрение попали три тысячи объявлений, оплаченных с российских счетов.
Под подозрение попали три тысячи объявлений, оплаченных с российских счетов.
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Компания Facebook поделится с американским конгрессом информацией о рекламе в соцсети, которая была оплачена с российских счетов, сообщил телеканал CNN.
Информацию предоставят комитетам по разведке обеих палат парламента. В четверг генеральный директор компании Марк Цукерберг провел мероприятие Facebook Live, где рассказал о плане решения проблемы иностранного вмешательства в выборы. План состоит из девяти пунктов.
Facebook уже передал информацию о рекламных объявлениях и счетах Роберту Мюллеру, который расследует дело о вмешательстве в выборы президента 2016 года. Конгресс пока не располагает этими данными.
Цукерберг объявил, что над решением проблемы вмешательства работают более 250 сотрудников его компании. Они взаимодействуют с избирательными комиссиями по всему миру, чтобы обозначить риски и делиться информацией о нечистоплотных субъектах с другими
Сейчас в США расследуют дело о вмешательстве России в предвыборный процесс 2016 года. В результате прошлогодних выборов президентом страны стал Дональд Трамп.