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07:18 (мск), источник: РИА Новости

Хабаровский край заключил 11 соглашений на ВЭФ

ХАБАРОВСК, 22 сен — РИА Новости. Одиннадцать соглашений о финансировании проектов заключил Хабаровский край на Восточном экономическом форуме, сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Шпорт.

Источник: РИА "Новости"

Третий Восточный экономический форум проходил 6—7 сентября во Владивостоке.

«Заключили 11 соглашений. В основном это соглашения с различными банками о финансировании проектов малого и среднего бизнеса. Для нас это крайне важный момент. Также заключили соглашение о прямом финансировании проекта дороги “Обход Хабаровска” с Газпромбанком и нашим концессионером группой компаний “ВИС”. Соглашение важное, так как определяет источники денег. Это означает, что в самое ближайшее время мы начнем строительство», — отметил Шпорт, слова которого приводит в пятницу Минвостокразвития РФ.

Губернатор сообщил, что край также подписал договор с инвестиционной компанией «Регион».

«У них много активов по всей стране, они заинтересовались проектом строительства протонного центра в Хабаровске. Пока рано говорить о конкретных цифрах, они оценивают объем инвестиций. Но в любом случае проект масштабный, с появлением такого центра в крае и на Дальнем Востоке будет работать полный комплекс ядерной медицины», — сказал он.

По словам Шпорта, всего на ВЭФ край представил восемь инвестиционных проектов общей стоимостью 60 миллиардов рублей.

Среди них дорога «Обход Хабаровска» — единственный на Дальнем Востоке транспортно-логистический проект, реализующийся на условиях государственно-частного партнерства. В числе других проектов — строительство горно-обогатительного комплекса «Нони» (ООО «Нони»), геологоразведка и опытно-промышленная разработка месторождения коренной платины «Рудный Кондёр» (АО «Артель старателей «Амур»), разработка золото-серебряного месторождения «Хаканджинское» (ООО «Хаканджинское»).

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Вова Куликов
Не пойму где зарплата?Где пенсия?Народу наверно кол на головах ответственных лиц тесать?
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