Хабаровский край заключил 11 соглашений на ВЭФ

Источник: РИА "Новости"

Третий Восточный экономический форум проходил 6—7 сентября во Владивостоке.

«Заключили 11 соглашений. В основном это соглашения с различными банками о финансировании проектов малого и среднего бизнеса. Для нас это крайне важный момент. Также заключили соглашение о прямом финансировании проекта дороги “Обход Хабаровска” с Газпромбанком и нашим концессионером группой компаний “ВИС”. Соглашение важное, так как определяет источники денег. Это означает, что в самое ближайшее время мы начнем строительство», — отметил Шпорт, слова которого приводит в пятницу Минвостокразвития РФ.

Губернатор сообщил, что край также подписал договор с инвестиционной компанией «Регион».

«У них много активов по всей стране, они заинтересовались проектом строительства протонного центра в Хабаровске. Пока рано говорить о конкретных цифрах, они оценивают объем инвестиций. Но в любом случае проект масштабный, с появлением такого центра в крае и на Дальнем Востоке будет работать полный комплекс ядерной медицины», — сказал он.

По словам Шпорта, всего на ВЭФ край представил восемь инвестиционных проектов общей стоимостью 60 миллиардов рублей.