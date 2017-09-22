Иван Готовский «откланялся» Думе Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Заместитель мэра — председатель комитета градостроительной политики города Иван Готовский попрощался с депутатами Думы Иркутска сегодня, 22 сентября, на заседании комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна. Чиновник уволился из администрации Иркутска 18 сентября. Кто займет его место, пока неизвестно, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Хочу поблагодарить за совместную работу. В самом начале вы нас критиковали, направляли, но потом поддерживали. Вместе мы сделали много хорошего в нашем городе для горожан. У меня есть только одно желание на сегодняшний день — чтобы вы оставались в том же составе и такими же дружными рядами делали наш город лучше», — сказал Иван Готовский.