Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Украина выплатила России $3 млрд
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
16Последствия урагана «Ирма»
07:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иван Готовский «откланялся» Думе Иркутска

Мэрия города потеряла очередного толкового специалиста.

Источник: IrkutskMedia.ru

Заместитель мэра — председатель комитета градостроительной политики города Иван Готовский попрощался с депутатами Думы Иркутска сегодня, 22 сентября, на заседании комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна. Чиновник уволился из администрации Иркутска 18 сентября. Кто займет его место, пока неизвестно, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Хочу поблагодарить за совместную работу. В самом начале вы нас критиковали, направляли, но потом поддерживали. Вместе мы сделали много хорошего в нашем городе для горожан. У меня есть только одно желание на сегодняшний день — чтобы вы оставались в том же составе и такими же дружными рядами делали наш город лучше», — сказал Иван Готовский.

Напомним, в мае 2017 года администрацию Иркутска захлестнули массовые увольнения. Из мэрии ушло несколько ключевых фигур: вице-мэр Иван Носков, председатель комитета экономики Руслан Ким, глава Октябрьского округа Елена Войцехович, начальник управления транспорта Евгений Владимирский, начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин и начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых. По мнению экспертов, это может быть связано как и с определенными неудачами, постигшими этих сотрудников, так и с неоправдавшимися амбициями специалистов, подавших в отставку. Те же эксперты прочили Ивану Готовскому место вице-мэра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Венера с каждым днем теряет часть своей атмосферы
Успеть за 24 часа: десятка лучших книг для экспресс-обучения
Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
Умерла самая богатая женщина мира
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь