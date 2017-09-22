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07:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область заключит договор о сотрудничестве с одним из штатов Индии

Иркутская область готова предложить Индии новые варианты технологического сотрудничества.

Источник: Reuters

Иркутская область готова предложить Индии новые варианты технологического сотрудничества. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко на встрече с первым заместителем министра обороны Индии Санджай Митрой. Делегация Индии прибыла в Приангарье, посетила Иркутский авиационный завод и провела переговоры с руководством ПАО «Корпорация «Иркут». Об этом сообщает 22 сентября 2017 года пресс-служба регионального правительства.

«Иркутская область как один из экономически развитых регионов России придает большое значение укреплению торгово-экономических дружественных связей с зарубежными странами. Индия — давний партер Приангарья, — сказал губернатор. — Традиционно основой экспортных поставок из Иркутска является авиатехника, оборудование и части, производимые корпорацией “Иркут”. Одна из самых масштабных программ военно-технического сотрудничества между Россией и Индией на принципах “Делай в Индии” по лицензионному производству самолетов СУ-30МКИ на заводах индийской корпорации HAL началась в 2000 году и планируется к завершению в 2019 -2020 годах. За это время индийской стороной были освоены фазы производства, сборки, а также испытаний самолетов. И в развитие отношений мы готовы предложить новые варианты технологического сотрудничества. В частности, рассмотреть вопрос создания на базе учебного боевого самолета ЯК-130 лёгкого боевого самолета, отвечающего требованиям министерства обороны Индии. Полагаю, что индийских авиаперевозчиков может заинтересовать приобретение авиалайнера МС-21 на льготных условиях. Сегодня ваша делегация посетила иркутский авиационный завод, надеюсь, что договоренности, достигнутые во время визита, будут воплощены и принесут пользу как Индии, Иркутской области, так и России в целом».

Сергей Левченко отметил, что по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в рамках его визита в Иркутск была достигнута договоренность о необходимости дальнейшего расширения взаимодействия в экономической, научно-производственной, научно-технической, культурной и туристической сферах, в связи с чём губернатором Иркутской области было дано поручение решить вопрос подписания соглашения об установлении экономических связей с одним из штатов Индии. Изучив экономико-географическое положение и отрасли специализации индийских штатов, правительство Иркутской области определило штат Орисса, как наиболее перспективный партнёр для Иркутской области, из-за наличия совместных интересов в области авиации, лесного и сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности. В настоящее время формируется перечень предложений для направления их в деловой совет по сотрудничеству с Индией.

«Нам необходимо увеличивать уровень торгово-промышленного оборота между нашими странами. В делегацию от Иркутской области, которая отправится с визитом в Индию, будут включены представители от бизнеса, руководства крупнейших вузов региона, где обучаются студенты из Индии и с которыми могли бы сотрудничать институты республики, в этом отношении мы могли бы выйти за пределы штата Орисса. В рамках взаимодействия институтов на уровне профессорско-преподавательского состава, мы можем рассмотреть вопрос увеличения квот для студентов из Индии в наших университетах. Тем более, в этом году на базе ИРНИТУ начал работу Байкальский институт БРИКС, который намерен создать научно-образовательный хаб для экспорта российского образования», — подчеркнул Сергей Левченко.

Глава региона отметил, что Приангарье намерено развивать еще одно перспективное направление сотрудничества с Индией в области фармацевтической промышленности, производства лекарственных препаратов. Губернатор также поддержал идею проведения фестиваля индийской культуры, отметив при этом, что его можно было бы совместить с неделей индийских товаров, тем самым организовать комплексное интересное мероприятие для жителей Иркутской области.

«Мы очень ценим наше взаимодействие на всех уровнях. Нас интересует развитие взаимоотношений между вузами и научными институтами в наших странах, также наше сотрудничество в рамках развития авиатехнических разработок. Под эгидой посольства Индии реализуется отдельная программа, которая предполагает сотрудничество между научным сообществом на более долгую перспективу», — подчеркнул Санджай Митра.

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