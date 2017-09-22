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07:35 (мск), источник: Tengrinews

«По крайней мере, вы прославились». Токаев встретился с автором спорного учебника по русскому языку

Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев поговорил с автором нашумевшего учебника по русскому языку для 7 класса, включившую в школьный курс задания с «Вечерним Ургантом», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Встреча прошла в здании Сената во время презентации парламентариям достижений Министерства образования и науки РК.

«Русский язык очень богат с точки зрения грамматики. Есть склонения, падежи. Вы же советскую школу оканчивали? И я советскую школу оканчивал. Есть великие русские классики, начиная с Толстого и заканчивая Чеховым, Некрасовым, Тургеневым. У вас что-нибудь есть из них?», — обратился к автору учебника Токаев.

Доктор филологических наук, профессор и автор учебника по русскому языку для 7 классов Зинаида Сабитова заверила спикера Сената, что произведения и русских, и казахских классиков были использованы.

«Русский предмет сейчас изменился, сейчас изменился подход. То есть мы должны не только обучить детей знанию этих правил, но и как нужно использовать. Развивать их, учить читать, слушать, говорить. А как я буду обучать детей слушать и говорить? Конечно, на основе реальных текстов. Я включила отрывки из телевизионных передач, песни и стихи читают известные артисты», — объяснила Сабитова.

«Экспертиза должна как следует поработать над этим. Во всяком случае, вы прославились. Теперь вас все знают», — заметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, спорное задание вызвало интерес у пользователей Facebook. Позже в Министерстве образования и науки объяснили нестандартные задания, ответив, что это плоды новой учебной программы, которая внедряется с 2016 года. Так, например, член экспертной комиссии, доктор филологических наук Евгения Журавлева пояснила задание, где ученикам предлагается посмотреть фрагмент телешоу «Вечерний Ургант».

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