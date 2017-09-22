Выборы главы райцентра саботировали в Ирбейском районе

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В Ирбейском районе Красноярского края сорвали конкурс на место главы райцентра, который должен был состояться сегодня, 22 сентября. Об этом Newslab.ru рассказали депутаты местного райсовета.

Дело в том, что выбирать главу Ирбейского сельсовета в этот раз, должны были не жители села, а конкурсная комиссия из шести человек — трех депутатов сельсовета и трех представителей районной администрации.

Еще во время приема заявок на участие в конкурсе выяснилось, что чиновники прочат на это место своего человека — завхоза районной администрации в возрасте 64 лет.

«Мы очень сомневаемся, что он может быть полезен селу и его жителям, — говорит член конкурсной комиссии депутат Ирбейского сельсовета Надежда Белоконь, — глава сельсовета должен быть активным, деятельным и отвечать за свои решения, а от него этого ожидать не приходится».

Поняв, что конкурсная комиссия с большой вероятностью не поддержит предложенную районной властью кандидатуру, чиновники решили попросту саботировать конкурс, не явившись на него.

«Всем срочно понадобилось куда-то уехать, хотя еще вчера все были на своих местах», — рассказывает Белоконь.

Таким образом, конкурс был признан не состоявшимся, и его перенесли на 25 сентября.

По мнению депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Титова, таким образом, власти пытаются отсрочить принятие решения, чтобы как-то договорится с депутатами.