Выборы главы райцентра саботировали в Ирбейском районе
В Ирбейском районе Красноярского края сорвали конкурс на место главы райцентра — представители администрации, входящие в конкурсную комиссию, просто не явились к назначенному времени.
В Ирбейском районе Красноярского края сорвали конкурс на место главы райцентра — представители администрации, входящие в конкурсную комиссию, просто не явились к назначенному времени.
В Ирбейском районе Красноярского края сорвали конкурс на место главы райцентра, который должен был состояться сегодня, 22 сентября. Об этом Newslab.ru рассказали депутаты местного райсовета.
Дело в том, что выбирать главу Ирбейского сельсовета в этот раз, должны были не жители села, а конкурсная комиссия из шести человек — трех депутатов сельсовета и трех представителей районной администрации.
Еще во время приема заявок на участие в конкурсе выяснилось, что чиновники прочат на это место своего человека — завхоза районной администрации в возрасте 64 лет.
«Мы очень сомневаемся, что он может быть полезен селу и его жителям, — говорит член конкурсной комиссии депутат Ирбейского сельсовета Надежда Белоконь, — глава сельсовета должен быть активным, деятельным и отвечать за свои решения, а от него этого ожидать не приходится».
Поняв, что конкурсная комиссия с большой вероятностью не поддержит предложенную районной властью кандидатуру, чиновники решили попросту саботировать конкурс, не явившись на него.
«Всем срочно понадобилось
Таким образом, конкурс был признан не состоявшимся, и его перенесли на 25 сентября.
По мнению депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Титова, таким образом, власти пытаются отсрочить принятие решения, чтобы
«Правда, каким образом они собираются это сделать пока не ясно, — говорит он, — в целом же, подобные действия районной администрации полностью дискредитируют систему назначения глав муниципальных образований представительными органами, пришедшую на смену прямым выборам».