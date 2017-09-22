Новым военным комиссаром Приморья стал Николай Тригубко

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Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский провел первую рабочую встречу с новым военным комиссаром края Николаем Тригубко. Представил недавно назначенного военкома врио начальника организационно-мобилизационного управления Штаба Восточного военного округа, полковник Иван Иванов. Он отметил, что Николай Тригубко прошел многолетнюю службу в Вооруженных Силах РФ, участвовал в боевых действиях и имеет огромный опыт работы в структуре военного комиссариата, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Владимир Миклушевский поздравил нового военкома с вступлением в должность и отметил, что администрация Приморского края готова всячески содействовать руководству комиссариата в работе на территории региона.

«Мы всегда тесно взаимодействовали с вашей структурой, не вижу проблем в развитии дальнейшего сотрудничества», — подчеркнул губернатор.

При этом глава края обратил внимание коллег на то, что Приморье сегодня — это особенный, очень динамично развивающийся регион.

«С особым вниманием к нашей территории относится президент России Владимир Путин. Мы на сегодняшний день — в лидерах с точки зрения экономического, политического, социального развития. Все значимые мероприятия Дальневосточного федерального округа, такие как Восточный экономический форум, проходят у нас», — отметил Владимир Миклушевский.

В завершение встречи губернатор пожелал новому военному комиссару Приморья успехов на службе.

Отметим, до назначения на данную должность Николай Тригубко на протяжении семи лет возглавлял военный комиссариат Арсеньева, Анучинского и Яковлевского районов Приморского края, а также работал в районном комиссариате Артема.