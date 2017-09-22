Новым военным комиссаром Приморья стал Николай Тригубко
Он проходил многолетнюю службу в Вооруженных Силах РФ и участвовал в боевых действиях.
Он проходил многолетнюю службу в Вооруженных Силах РФ и участвовал в боевых действиях.
Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский провел первую рабочую встречу с новым военным комиссаром края Николаем Тригубко. Представил недавно назначенного военкома врио начальника
Владимир Миклушевский поздравил нового военкома с вступлением в должность и отметил, что администрация Приморского края готова всячески содействовать руководству комиссариата в работе на территории региона.
«Мы всегда тесно взаимодействовали с вашей структурой, не вижу проблем в развитии дальнейшего сотрудничества», — подчеркнул губернатор.
При этом глава края обратил внимание коллег на то, что Приморье сегодня — это особенный, очень динамично развивающийся регион.
«С особым вниманием к нашей территории относится президент России Владимир Путин. Мы на сегодняшний день — в лидерах с точки зрения экономического, политического, социального развития. Все значимые мероприятия Дальневосточного федерального округа, такие как Восточный экономический форум, проходят у нас», — отметил Владимир Миклушевский.
В завершение встречи губернатор пожелал новому военному комиссару Приморья успехов на службе.
Отметим, до назначения на данную должность Николай Тригубко на протяжении семи лет возглавлял военный комиссариат Арсеньева, Анучинского и Яковлевского районов Приморского края, а также работал в районном комиссариате Артема.
Он награжден медалями «За отвагу», «За отличие в воинской службе» II степени, «За отличие в военной службе», III, II, I степеней, «За воинскую доблесть».